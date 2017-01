भारत की तरक्की से चिढ़ा चीनी मीडिया, अपने ही देश को यह लिखकर दी चेतावनी

भारत के प्रति बढ़ते बड़ी कंपनियों के रुझान को देखकर चीन चिढ़ रहा है। चीनी मीडिया में छपे एक लेख में इस बात का जिक्र किया गया है। दरअसल, एप्पल ने भारत में आकर निवेश करने और यहां पर एक प्लांट बनाने की बात की है। इसपर चीन की नजर पड़ गई। वहां की मीडिया ने चीन को सावधान करते हुए एक लेख लिखा है। लेख में लिखा गया है कि चीन को जल्द से जल्द अपनी निर्माण क्षमता को बढ़ाना होगा जिससे आगे आने वाले वक्त में उनके वहां उत्पादन के लिए कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, ‘हो सकता है कि एप्पल आने वाले वक्त में साउथ एशिया के देशों की तरफ मुड़ जाए। इससे चीन पर दबाव बनेगा कि वह अपने घरेलू निर्माण की तकनीकों में तेजी से बदलाव करे। जिससे वह कम लागत में निर्माण करने वाले देशों की टक्कर ले सके।

लेख में आगे लिखा गया है कि भारत आने वाले वक्त में चीन की कुर्सी हथिया सकता है। जिसपर चीन काफी वक्त से विनिर्माण का पावरहाउस बनकर बैठा है। लेख में अमेरिका का भी जिक्र है। बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंपनियों ने गुजारिश की है कि वे उनके यहां आकर निर्माण करें जिससे यूएस के लोगों को नौकरियां मिलती रहें।

लेख में भारत चीन की तुलना भी की गई है। लिखा गया है कि चीन में मिलने वाले कर्मचारियों को ज्ञान पहले से होता है लेकिन भारत में चीन के मुकाबले कर्मचारी कम सैलरी में काम करने को तैयार हो जाता है। इसे भारत का सकारात्मक पहलू बताया गया है।।

First Published on January 5, 2017 7:45 am