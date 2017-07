सिक्किम सीमा पर और आक्रामक हुआ चीन

सरकार ने माना है कि सिक्किम सीमा पर चीन की गतिविधियां असामान्य रूप से आक्रामक हैं। वहां दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने डटे हैं और गंभीर तनाव है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने मंगलवार शाम संसदीय समिति को चीन के साथ सीमा विवाद के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन अक्सर आदतन सीमा विवाद खड़ा करता रहता है। लेकिन इस बार सिक्किम सीमा पर भूटान के डोकलाम इलाके में जो हो रहा है, वह असामान्य है। वहां को लेकर चीन कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। विदेश सचिव ने विदेश मामलों की 20 सदस्यीय संसदीय समिति को भरोसा दिलाया कि तनाव दूर करने और ताजा गतिरोध खत्म करने के लिए भारत हर राजनयिक उपाय कर रहा है। सभी राजनयिक रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनयिक रास्ते से सिक्किम गतिरोध को खत्म करने की कोशिश के तहत ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 26 जुलाई को दो दिवसीय दौरे पर बेजिंग जा रहे हैं। वहां ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान वह अलग से चीनी अधिकारियों से बात करेंगे। मंगलवार को संसदीय समिति की बैठक से पहले अजित डोभाल ने इस मुद्दे पर वार्ता के लिए संसद भवन परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की।

सीमा विवाद को लेकर चीन की मौजूदा गतिविधियों को विदेश सचिव ने चिंताजनक माना, लेकिन युद्ध जैसी किसी भी स्थिति की आशंका से इनकार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समिति के प्रमुख हैं और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सदस्यों में एक। विदेश सचिव का कहना है कि भारत धैर्यपूर्वक रास्ता निकाल रहा है। हालांकि, संसद भवन परिसर में जब यह कवायद चल रही थी, तब एक ओर चीन ने तिब्बत में एक बार भारतीय सीमा के पास युद्धाभ्यास किया, दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने बेजिंग स्थित सभी विदेशी राजदूतों को सीमा के हालात की जानकारी देते हुए कहा कि उसका संयम खत्म हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी इसे युद्ध की धमकी मान रहे हैं। जबकि चीन के सरकारी मीडिया ने खुलकर ऐसी चेतावनी दी है। चीनी मीडिया ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भीषण संघर्ष छिड़ सकता है। डोकलाम पठार (चीन इसे अपना डोंगलांग कहता है) के पास सड़क बनाने से चीनी सेना को रोकने की भारतीय कार्रवाई चीन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया कि डोकलाम में भारत ने सड़क निर्माण पर चिंता जताई है। आशंका है कि इस सड़क के जरिए चीनी सेना पूर्वोत्तर के राज्यों के नजदीक पहुंच सकती है। चीन का निशाना पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी गलियारा चिकन्स नेक है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते चीन और भूटान के राजदूतों के साथ अपनी मुलाकातों का ब्योरा रखते हुए पूछा कि चीन क्या भूटान को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में है? भारत सरकार इस बारे में क्या कर रही है? जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि हर मोर्चे पर राजनयिक संपर्क के जरिए बातचीत चल रही है। आशंका की कोई बात नहीं है।

First Published on July 19, 2017