ताइवान की राष्ट्रपति से मिले टेक्सास सीनेटर टेड क्रूज और गवर्नर, चीन ने दी चेतावनी

टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज और गवर्नर ग्रेग एबोट ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए ह्यूस्टन में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की। इससे नाराज चीन ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्यों से अमेरिका-चीन संबंध कमजोर होंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता क्रूज एवं एबोट ने चीन की पहले की चेतावनी के वाबजूद साई से भेंट की जो मध्य अमेरिका जाने के रास्ते में ह्यूस्टन से गुजर रही थीं। चीन ने साई से अमेरिकी नेताओं या अधिकारियों की भेंट के खिलाफ चेतावनी दे रखी है। चीन ताईवान को उससे अलग हुआ प्रांत मानता है और वह उसे वापस अपने में मिलाने, यदि जरूरत हुई तो बल प्रयोग से भी, लाने की सोचता है। चीन वहां के नेताओं के साथ किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी सरकारी संपर्क के विरुद्ध है।

क्रूज ने कहा कि साई से उनकी भेंट के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के अपने पारस्परिक अवसर पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन के प्राथमिक चुनाव में ट्रंप से हार गए क्रूज ने बयान कहा, ‘दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाया जाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। ताइवान के बाजारों तक पहुंच बढ़ने से टेक्सास के किसाना और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।’ एबोट की ओर से जारी एक अलग बयान के अनुसार उन्होंने और साई ने ताईवान एवं टेक्सास के बीच ऊर्जा, व्यापार संबंध और वाणिज्यिक संबंध पर चर्चा की।

क्रूज ने एक अन्य बयान में कहा, ‘हमारी बैठक के कुछ ही देर पहले कांग्रेस में ह्यूस्टन के प्रतिनिधिमंडल को चीनी वाणिज्य दूतावास से एक पत्र मिला जिसमें उनसे राष्ट्रपति साई ने नहीं मिलने के लिए और ‘एक चीन की नीति’ को बनाये रखने के लिए कहा गया था। क्रूज ने कहा, ‘चीन को यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका में आगंतुकों से मुलाकात करने के बारे में निर्णय हम स्वयं करते हैं।’ यह दूसरी बार है कि रिपब्लिकन ने एक महीने के अंदर चीन को नाराज कर दिया है। चीन ने दिसंबर के प्रारंभ में साई से ट्रंप के बातचीत करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। इसी बीच बीजिंग में चीन ने अमेरिकी अधिकारियों एवं ताईवान सरकार के बीच किसी भी संपर्क पर कड़ा विरोध दोहराया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 10:00 am