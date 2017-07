भारत के संग जारी सीमा विवाद के बीच चीन ने तिब्बत में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीनी मीडिया के अनुसार चीन ने दो सैन्य अभ्यास के बहाने उत्तरी तिब्बत में भारी मात्रा में “हजारों टन” सैन्य आयुध और गोला-बारूद भी भेजे हैं। चीन ने तिब्बत के जिस इलाके में ये सैन्य साजो-सामान इकट्ठा किए हैं वो सिक्किम करीब 700 किलोमीटर दूर है। चीन द्वारा पिछले कुछ सालों में इस इलाके में बनाए गए सड़कों के जाल की बदौलत चीनी सेना उत्तरी तिब्बत से सिक्किम तक केवल सात-आठ घंटे में पहुंच सकती है। सिक्किम के डोकलाम में भारत और चीन के बीच सड़क निर्माण को लेकर तनातनी की स्थिति है।

चीनी सेना के आधिकारिक अखबार साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट के अनुसार, “ये भारी साजो-सामान पश्चिमी कमांड द्वारा उत्तरी तिब्बत के कुनलुन पहाड़ी इलाके में भेजा गया है। ये कमांड तिब्बत और शिनजियांग इलाके की निगरानी के अलावा भारत के संग सीमा विवाद से निपटती है।” चीनी अखबार में कहा गया है कि “ये काम पिछल महीने किया गया।” चीनी अखबार के अनुसार सैन्य साजो-सामान सड़क और रेल मार्ग से पूरे इलाके में पहुंचाया गया। इससे पहले चीनी मीडिया ने कहा था कि चीनी सेना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के निकट सैन्य अभ्यास किया है। चीनी मीडिया ने दावा किया था कि इस सैन्य अभ्यास में दुश्मन के एयरक्राफ्ट मार गिराने का साथ ही अत्याधुनिक टैंकों के इस्तेमाल की ड्रिल कई गई थी।

चीनी अखबार ने एक चीनी सैन्य कमांडर के हवाले से लिखा है कि तिब्बत में भारी सैन्य बंदोबस्त भारत पर दबाव बनाने के मकसद से किया गया होगा। चीन चाहता है कि भारत डोकलाम इलाके से अपने सैनिक हटा ले। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत तभी संभव है जब भारत अपने सैनिक पीछे हटा ले। सिक्किम के डोकलाम इलाके में भारत की सीमाएं तिब्बत और भूटान से लगती हैं। भूटान के डोकलाम को चीन अपना डोंगलॉन्ग क्षेत्र बताता है। अगर डोकलाम में चीन भारी सैन्य वाहन और टैंक आने-जाने लायक सड़क बना लेता है तो इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। भारत ने चीन को भेजे पत्र में साफ किया है कि दोनों देशों के बीच 2012 में इस इलाके में यथास्थिति बहाल रखने की सहमति बनी थी।

चीनी रक्षा विशेषज्ञ झाउ चेनिंग के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग डेली ने लिखा है कि चीन दिखाना चाहता है कि वो चाहे तो भारत पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है। एक अन्य चीनी विशेषज्ञ वांग देहुआ ने अखबार से कहा है कि सैन्य ऑपरेशन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी परिवहन (लॉजिस्टिक) की सुविधा कैसी है और आज तिब्बत इलाके के लिए चीन के पास पहले से काफी बेहतर सुविधा है। वांग के अनुसार किंगघाई-तिब्बत रेल लाइन और अन्य सड़कों के जाल की वजह से चीन आसानी से मोर्चे पर अपनी सेना भेज सकता है।

First Published on July 19, 2017 11:31 am