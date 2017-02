Breaking: उबर टैक्सी कंपनी के CEO ने छोड़ी ट्रंप की व्यापार सलाहकार परिषद

अंतरराष्ट्रीय कंपनी ऊबर टैक्सी सर्विस के सीइओ ने ट्रंप की व्यापार सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कंपनी के सीइओ Travis Kalanick ने ट्रंप की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल छोड़ दी है। उन्होंने गुरुवार को एक मेल भेजकर में भी कहा था कि वे ट्रंप की किसी भी स्ट्रेटजी और पॉलिसी फॉरम में हिस्सा नहीं लेगे। बता दें कि आज Kalanick की पहली मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है।

BREAKING: Uber CEO Kalanick quits Trump's advisory board – sources. http://t.co/9Bua6rvd9p — Reuters Top News (@Reuters) February 2, 2017

First Published on February 3, 2017 4:33 am