अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं। पढ़िए लाइव अपडेट –

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 11, 2017 7:44 am