ATM मशीन के भीतर बंद हो गया शख्स, घंटों तक रसीद पर Help लिखकर भेजता रहा बाहर

अमेरिका के टेक्सास में अजीब सा मामला सामने आया है। यहां कॉर्पस क्रिस्टी में एक शख्स बुधवार (12 जुलाई, 2017) को एटीएम मशीन के भीतर बंद हो गया। काफी कोशिश करने के बाद भी शख्स खुद को इस परेशानी से बाहर निकलने में असमर्थ रहा। देर तक एटीएम मशीन में फंसे रहने के बाद शख्स ने मदद के लिए रसीद पर ‘हेल्प प्लीज’ लिखकर लोगों से मदद मांगी। लेकिन काफी देर तक भी कोई शख्स की मदद के नहीं आया। मामले में खुद एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें लगा की कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो शख्स की मदद के लिए नहीं आए। कॉर्पस क्रिस्टी के पुलिस अधिकारी रिचर्ड ओल्डन ने फोक्स न्जूज को बताया कि एटीएम मशीन से किसी की आवाज आ रही है थी। लेकिन इसे प्रैंक समझकर मैं मदद के लिए आगे नहीं आया। खबर के अनुसार बैंक ऑफ अमेरिका के एक एटीएम में कर्मचारी मशीन को गेट को ठीक करने के लिए आए थे लेकिन इस दौरान एक कर्मचारी मशीन में ही रह गया और अन्य कर्मचारी वहां से चले गए। जिसके बाद कर्मचारी मशीन से एटीएम रशीद पर ‘हेल्प प्लीज’ लिखकर लगाता बाहर फेंकता रहा। वहीं बैंक ने बताया कि शख्स एटीएम के बंद डोर लॉक को ठीक करने के लिए आया था। कॉर्पस क्रिस्टी पुलिस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट हूपर ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ठेकेदार और कंपनी का नाम किसी से कारण उजागर नहीं किया जा सकता। खबर के अनुसार कर्मचारी का फोन एटीएम मशीन के बाहर ही रह गया था जिससे डोर लॉक होने के बाद वो किसी को मदद के लिए नहीं बुला पा रहा था।

बाद में एटीएम मशीन में बंद में शख्स ने बताया कि उसने एटीएम स्लिप के जरिए कई बार हेल्प लिखकर लोगों से मदद मांगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसे कितने लोगों ने देखा। दूसरी तरफ स्थानीय न्यूज चैनल को मिले नोट्स के अनुसार शख्स ने हेल्प प्लीज, मैं अंदर फंस गया हूं, मेरे पास कोई फोन नहीं है, प्लीज मेरे बॉस को फोन करें जैसी पर्चियां एटीएम से बाहर डाली। पुलिस के अनुसार अभी तक शख्स से जुड़ा कोई अपराध सामने नहीं आया है। ना ही एटीएम से चोरी करने जैसी वारदात सामने आई है। शख्स करीब दो घंटे तक मशीन में फंसा रहा।

First Published on July 14, 2017 11:49 am