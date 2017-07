अमेरिका: सेना का विमान क्रैश, 16 लोगों की मौत

अमेरिका के मिसिसिपी में एक सैन्य विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरीन कॉर्प का एक विमान मिसिसिपी के लेफ्लोर काउंटी इलाके में क्रैश हो गया है। विमान के क्रैश होने की जानकारी यूएस मरीन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। यूएस मरीन ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि एक USMC KC-130 विमान 10 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं सीएनएन ने यह खबर एक स्थानीय आपात अधिकारी के हवाले से दी है। लेफ्लोर काउंटी आपातकालीन प्रबंधन के निदेशक फ्रेड रैंडले ने सीएनएन को बताया कि सभी 16 मृतक मरीन कोर विमान में सवार थे और इसमें सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा।

मरीन कोर्प्स की प्रवक्ता कैप्टन सारा बर्न्स ने एक बयान में कहा कि मरीन सी 130 कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों को इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं थी कि दुर्घटना किस कारण हुई। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना में 16 लोगों के मरने की खबर है।यूएस मरीन कॉर्प के KC-130 विमान का इस्तेमाल सेना कई कामों के लिए करती है। विमान की खासियत है कि इसे कारगो या फिर सैनिकों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने, जैसे कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इस विमान का इस्तेमाल दो विमानों के बीच एयर-टू-एयर रीफ्यूलिंग के लिए भी किया जाता है। वहीं मिसिसिपी के गवर्नर फिल ब्रायंट ने इस हादसे पर शोक प्रकट किया। बता दें हादसे की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं।

A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC

— U.S. Marines (@USMC) July 11, 2017