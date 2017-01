परमाणु हथियारों से लैस देशों से बोला अमेरिका, संयम बरतें

अमेरिका ने परमाणु हथियारों से संपन्न देशों से उनकी परमाणु क्षमताओं के उपयोग और परीक्षण को लेकर संयंम बरतने का अनुरोध किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पाकिस्तान द्वारा उसकी पहली परमाणु संपन्न पनडुब्बी की क्रूज मिसाइल के परीक्षण पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने परमाणु संपन्न पनडुब्बी की क्रूज मिसाइल के परीक्षण की खबरें देखी हैं।’ किर्बी ने कहा, ‘हम परमाणु क्षमता वाले सभी देशों से लगातार आग्रह करते हैं कि वह परमाणु और मिसाइल क्षमता के परीक्षण और इसके उपयोग पर संयंम बरतें। हम इन क्षमताओं के संदर्भ में आपसी विश्वास बहाली तथा स्थिरता के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं।’

पाकिस्तान ने सोमवार (9 जनवरी) को अपनी पहली, पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो 450 किमी की दूरी तक परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। भारत के साथ जारी तनाव के बीच, पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि यह मिसाइल उनके देश को ‘विश्वसनीय’ क्षमता तथा अहम प्रतिरोध प्रदान करती है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ‘इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन्स’ ने अपने एक बयान में कहा कि ‘बाबर-तीन’ मिसाइल को हिंद महासागर में अज्ञात स्थान से पानी के अंदर, चलित प्लेटफॉर्म से दागा गया और इसने अपने लक्ष्य को भेदने में चूक नहीं की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बयान में कहा, ‘बाबर-तीन का सफल परीक्षण पाकिस्तान की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का परिचायक है।’

First Published on January 10, 2017 11:51 am