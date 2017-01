सीआईए का दावा-फिर हो सकती है भारत और चीन की जंग, नेपाल-म्यांमार के रास्ते हमला कर सकता है ड्रैगन

अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का मानना है कि 1962 के युद्ध के बाद चीन एक बार फिर भारत पर हमला कर सकता है। एजेंसी का दावा है कि चीन तिब्बत, म्यांमार या फिर नेपाल-भूटान के रास्ते हमला करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई दौर की झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। हाल ही में कुछ गोपनीय दस्तावेज सीआईए ने सार्वजनिक किए हैं। 1963 से अमेरिकी खुफिया अफसर चीन के भारत को लेकर रुख पर स्टडी कर रहे हैं। बीते महीनों में सीआईए, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (डीआईए) और अमेरिकी खुफिया बोर्ड (यूएसआईबी) ने कई आकलन किए हैं। इसके मुताबिक चीन अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर सकता है।

1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के 6 महीनों के अंदर ही डीआईए ने ‘द चाइनीज कम्युनिस्ट ग्राउंड थ्रेट टू इंडिया’ नाम से रिपोर्ट बनाई थी। इसमें चीन के नेपाल-भूटान और असम में नॉर्थ-ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए) के रास्ते लद्दाख में अटैक में करने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चीन लेह, जोशीमठ के उत्तरी हिस्से, नेपाल, एनईएफए और नॉर्थ असम में कब्जा कर सकता है। सीआईए और डीआईए की रिपोर्ट बताती है कि चीन का ऑपरेशन उसी स्थिति में बिगड़ेगा, जब लॉजिस्टिक्स में कुछ गड़बड़ हो या फिर मौसम उसका साथ न दे। यह भी कहा गया है कि हमले के लिए चीन 1 लाख 20 हजार जवानों को भेज सकता है। साथ ही वह भारत पर एयरफोर्स से भी हमले की रणनीति बना सकता है।

1963 के सीआईए और यूएसआईबी के मेमोरेंडम में कहा गया कि बर्मा (अब म्यामांर) सरकार भारत पर हमला करने जा रहीं चीनी फौजों का विरोध नहीं करेगी। बल्कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन और हवाई पट्टी मुहैया कराएंगी। बर्मा से चीन दो रास्तों से भारत पर अटैक करेगा। एक- लेडो होते हुए कुनमिंग-डिब्रूगढ़ रोड। दूसरा मांडले-इम्फाल होते हुए कुनमिंग-तेजपुर रोड। हालांकि रिपोर्ट में हवाई हमले के खतरे को कम बताया गया है। इसकी वजह हिमालय क्षेत्र में सही बेस नहीं मिलना बताया गया है। 1962 की जंग के एक साल बाद सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर रे क्लाइन ने तब प्रेसिडेंट रहे जॉन एफ कैनेडी के स्पेशल असिस्टेंट मैक्जॉर्ज बुंडी को बताया था कि चीन के भारतीय सीमा पर हमले की कई वजहें हैं।

बुंडी ने लिखा था, ‘चीन एक लाख 20 हजार फौजों के साथ भारत पर हमला कर सकता है। इसके लिए वह छोटी सी वॉर्निंग देगा या बिल्कुल भी नहीं बताएगा।’

First Published on January 27, 2017 11:19 am