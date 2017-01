सीरिया में हवाई हमले में आठ जेहादी आतंकवादी मारे गए

पश्चिमोत्तर सीरिया में हुए एक हवाई हमले में कम से कम आठ व्यक्ति मारे गए हैं। मारे गए व्यक्तियों में अलकायदा से जुड़े लड़ाके और चीन के इस्लामी आतंकवादी धड़े का एक कमांडर शामिल है। ब्रिटेन स्थित सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स और अलकायदा से जुड़े फतह अल शम फ्रंट के एक स्थानीय कमांडर ने बताया कि हमला कल सरमादा नगर से तुर्की की सीमा पर स्थित बाब अल हवा क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर हुआ। आतंकवादी ने सुरक्षा चिंताओं के चलते नाम गुप्त रखने की शर्त पर एसएमएस से ही बात की। आब्जर्वेटरी के प्रमुख आर अब्दुर्रहमान ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमले के पीछे कौन है लेकिन यह व्यापक रूप से माना जा रहा है कि यह हमला अमेरिका नीत गठबंधन द्वारा किया गया है।

First Published on January 3, 2017 10:08 am