उत्तरी आॅस्ट्रेलिया में हिली धरती, 6.5 तीव्रता का आया भूकंप

उत्तरी आॅस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में आज 6.5 तीव्रता का तेज भूकंप आया। डार्विन के निवासियों ने धरती के तेजी से हिलने की बात कही लेकिन किसी नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है । अमेरिकी भूकंपविदों ने कहा कि भूकंप पूर्वी इंडोनेशिया के अपतटीय क्षेत्र में आया। रोजी मैक्यूरा ने प्रसारक एबीसी के डार्विन फेसबुक पेज पर कहा, ‘‘टीवी कैबिनेट में से लगभग गिर ही गया था। दो मंजिला मकान हिल रहा था।’ पोस्ट करने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ‘‘ऐसा लग रहा था कि मिचल सेंटर गिर जाएगा।’

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि यह भूकंप ईस्ट तिमोर में दिली के 278 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में समुद्र के नीचे 158 किलोमीटर नीचे आया। आॅस्ट्रेलिया के नॉदर्न टेरीटरी न्यूज ने कहा कि डार्विन और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके व्यापक तौर पर महसूस किए गए।

इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी ने कहा कि मोलूकास द्वीप श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम के निवासियों को भी भूकंप के झटके महसूस हुए लेकिन अब तक किसी के हताहत होने या कोई नुकसान होने की कोई खबर नहीं है।

चूंकि इंडोनेशिया भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील पैसिफिक ‘रिंग आॅफ फायर’ पर स्थित है, इसलिए यहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां आम हैं। पैसिफिक ‘रिंग आॅफ फायर’ वह स्थान है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 10:14 am