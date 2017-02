चार साल की बेटी ने ब्रश नहीं किया तो मां ने दी खौफनाक सजा, पेट पर लात मारने से गई जान

वॉशिंगटन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 20 वर्षीय मां ने अपनी बेटी के पेट पर लात मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। कारण सिर्फ इतना था कि बच्ची ने ब्रश नहीं किया था। आईरिस हर्नाडेज रिवास ने जब पाया कि उसकी बेटी नोहिले अलेक्जेंड्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो उसने पुलिस को फोन किया। फॉक्स5 की रिपोर्ट के मुताबिक मैरीलैंड के गेटर्सबर्ग की रहने वाली आईरिस ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी नहाने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन 15 मिनट बाद उसने देखा कि वह बाथटब में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसने इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन करने में एक घंटा लगा दिया।

इसके बाद गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि नोहिले के शरीर और सिर पर चोट के निशान थे। उसे गंभीर हालत में वॉशिंगटन डीसी के चिल्ड्रन नैशनल मेडिकल सेंटर ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आइरिस ने माना है कि उसने गुस्से में अपनी बेटी के पेट पर लात मारी थी, क्योंकि उसने अपने दांत साफ नहीं किए थे।

महिला ने पुलिस को बताया कि लात लगने के बाद नोहिले पीछे की तरफ गिरी थी और उसका सिर दीवार से टकरा गया था। महिला ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले उसने उसकी बेल्ट से भी पिटाई की थी, जिससे उसके शरीर पर नील पड़ गए थे। फिलहाल आइरिस पर पहली डिग्री का बाल शोषण और हमले का मामला दर्ज किया गया है।

आपको याद दिला दें कि 27 जनवरी को दिल्ली के प्रह्लादपुर में भी एेसा ही मामला सामने आया था, जब गुस्साई मां ने अपने तीन साल के बेटे को पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही सबसे पहले पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया और तुरंत बच्चे को एम्स लेकर गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के शरीर पर कुछ घाव मिले थे।

First Published on February 6, 2017 11:03 am