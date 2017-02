खतरे में है 250000 लोगों की नौकरियां, रोबोट है वजह

ब्रिटेन के सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले समय में वेबसाइटें और कृत्रिम ‘चैट बोट्स’ जैसी मशीनरी 2,50,000 नौकरियां छीन लेगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, लंदन के थिंक टैंक रिफॉर्म ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के कई कार्यो को कुशलतापूर्वक मशीनों द्वारा पूरा किया जा सकता है, जिससे सरकार के लिए कार्यरत 1,30,000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यरत 90,000 प्रशासकों सहित चिकित्सा क्षेत्र की 24,000 सामान्य रिसेप्शन की नौकरियों को समाप्त किया जा सकता है। रपट के लेखकों का मानना है कि क्षेत्र में स्वचालन के इस कदम से एक साल में कर्मचारियों पर खर्च होने वाले करीब चार अरब पाउंड (4.98 अरब डॉलर) बचाने में मदद मिल सकती है।

रपट में कहा गया है कि मशीनों द्वारा कुछ रोगों के निदान में महत्वपूर्ण प्रगति और सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के कारण इस कदम से चिकिस्तकों के प्रभावित होने की संभावना है। रपट के अनुसार, वहीं, इससे सामरिक और संज्ञानात्मक भूमिका निभाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मी डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से निर्णय लेने की अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।

Male and female cartoon couple connecting to each other by electric plugs. 3D rendered image on white background.