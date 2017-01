दक्षिण पूर्वी अमेरिका: तूफान से भीषण तबाही, दो दिन में 18 लोगों की मौत

अमेरिका के दक्षिण पूर्वी इलाके में इस सप्ताहांत आये प्रचण्ड तूफान में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गयी। तूफान ने दो दिन में कई इलाकों में भीषण तबाही मचायी है। मिसीसिप्पी से लेकर जॉर्जिया तक के इलाके तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। खराब मौसम के कारण कई पेड़ गिर गये और ट्रेलर मकानों को नुकसान पहुंचा। रविवार की रात भी कैरोलिना और उत्तरी फ्लोरिडा में तूफान का खतरा बना रहा।जॉर्जिया में रविवार को तूफान में कम से कम 14 लोग मारे गये।

मिसीसिप्पी में शनिवार को प्रचंड तूफान से चार लोगों की मौत हो गयी। दक्षिण पश्चिम जॉर्जिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर अल्बानी में अपने एक रिश्तेदार के मोबाइल होम के क्षतिग्रस्त होने की खबर मिलने के बाद रविवार शाम को अन्य रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंची नोर्मा फोर्ड ने कहा, ह्यह्यवहां मकान ध्वस्त हो गये हैं। जॉर्जिया आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की प्रवक्ता कैथरीन हावडेन ने बताया कि डॉघर्टी काउंटी में रविवार शाम को तीनों लोगों की मौत की पुष्टि की गयी। दक्षिण जॉर्जिया की कुक काउंटी के कोरोनर टिम पुरविस ने मोबाइल होम पार्क में सात लोगोंं के मारे जाने की पुष्टि की है।

आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा, 8 कोच पटरी से उतरे, 39 की मौत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 23, 2017 11:21 am