फेसबुक पर लाइव चला 12 साल की लड़की का सुसाइड, वीडियो हुआ दुनियाभर में वायरल

अमेरिका में 12 साल की एक लड़की के सुसाइड को लाइव वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस संबंध में वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। उत्तरी जॉर्जिया के केडरटाउन में रहने वाली केटलिन निकोल डेविस ने 30 दिसंबर को 40 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में लड़की फोन को यार्ड के सामने रखती है और पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लेती है।

वीडियो में वह अपने परिवार व दोस्तों को आखिरी बार गुडबाय कहती है। सफेद ब्लाउज और जींस पहने रोते हुए लड़की कहती है, “मुझे माफ कर देना मैं दिखने में बिलकुल अच्छी नहीं हूं। मुझे हर बात के लिए माफ कर देना। मैं सच में शर्मिंदा हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती।” इसके बाद वह गले में फंदा डालती है और लटक जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़की ने सुसाइड का कदम उठाने से कुछ दिन पहले एक और वीडियो भी डाला था, जिसमें परिवार के एक सदस्य पर यौन उत्पीढ़न का आरोप लगाया था। डेविस के परिवार ने उस फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया है जिसपर सुसाइड की वीडियो डाली गई थी। हालांकि यूट्यूब और कुछ अन्य वेबसाइट पर वीडियो डाली जा चुकी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह वीडियो को रोकने में नाकाम रहे है।

वीडियो को देख पुलिस वाले तुरंत डेविस को बचाने के लिए उसके के घर पहुंचे थे, लेकिन पॉक मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी वार्ड ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। सुसाइड की यह वीडियो शाम के समय बनाई गई थी, जिसमें एक अन्य महिला की आवाज भी सुनाई दी जो लड़की का नाम पुकार रही थी।

मध्यप्रदेश: कांग्रेस नेता समेत दो लोगों की हुई हत्या, सामने आया सीसीटीवी वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 11:24 am