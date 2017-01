आईएस के कब्जे वाले अल बाब में हवाई हमले में 10 सीरियाई नागरिकों की मौत

उत्तरी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले शहर के निकट हुए हवाई हमलों में 10 नागरिकों की मौत हो गई हैं। मृतकों में सात बच्चे हैं। मानवाधिकारों के लिए सीरियाई वेधशाला ने कल बताया कि यह हमले तब हुए, जब सत्ता के बल जिहादी समूह के गढ अल-बाब शहर में सात किलोमीटर आगे की तरफ बढ़े। वेधशाला ने कहा कि सरकार के हवाई हमलों में तानिफ में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि तुर्की द्वारा किए गए हवाई हमलों में छह बच्चे समेत नौ नागरिकों की मौत अल-उरैमा और बेजा में हुई।

वेधशाला ने बताया कि राष्ट्रपति बशर अल-असद के लड़ाके दक्षिण-पश्चिम से अल बाब शहर की ओर बढ़ गए हैं। इन्होंने शुक्रवार से अब तक तीन गांवों पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन की निगरानी संस्था ने बताया कि इसी बीच तुर्क बल शहर के उत्तर में एकत्र हो गए हैं। अल-बाब शहर में हाल के सप्ताह में भारी हमले का सामना करना पड़ा है। तुर्क, रूसी और सीरियाई युद्धविमान शहर में या शहर के आसपास लगातार हमले कर रहे हैं।

तुर्क बल अपने जमीनी अभियान के समर्थन में नियमित रूप से हवाई हमले कर रहे हैं। सीरिया में आईएस और कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाकर जमीन पर अभियान पिछले साल शुरू किया था। तुर्क अधिकारियों ने कहा है कि नागरिकों को हताहत होने से बचाने के लिए वह हर कोशिश करते हैं और इसी के साथ उन्होंने पिछले हवाई हमलों में नागरिकों के मारे जाने के दावे से इंकार किया है।

First Published on January 29, 2017 11:35 am