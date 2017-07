Video: चुपके चुपके मूवी के ये कॉमेडी सीन कितनी भी बार देख लो, नहीं होंगे बोर

इंटरनेट पर कॉमेडी के कई वीडियो हैं, जिन्हें देखकर आप खूब हंसते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं राजपाल यादव का एक ऐसा ही वीडियो जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। राजपाल यादव का यह वीडियो फिल्म चुपके – चुपके का है। इस वीडियो में राजपाल यादव के डायलॉग और उनकी एक्टिंग ने सबको ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। इस फिल्म में राजपाल यादव के साथ शक्ति कपूर और शाहिद कपूर भी दिखते हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहे हैं। फिल्म में कई जगहों पर गुजराती भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति गुजराती भाषा में सभी को खाना खाने को कहता है तो राजपाल यादव उसका दूसरा मतलब समझ लेते हैं और खाना खाने से मना कर देते हैं। बाद में राजपाल यादव को पता चलता है कि ये व्यक्ति खाने के बारे में पूछा रहा तो वो हाथ धोकर खाना खाने के लिए जाते हैं। पास में बैठे शक्ति कपूर राजपाल यादव को बताते हैं कि इस घर का नियम है कि एक बार कोई खाना खाने के लिए मना कर दे तो फिर उसे दोबारा खाना नहीं मिलता है। देखें ये मजेदार वीडियो-



खाना खाने के लिए राजपाल यादव घर की रसोई में जाते हैं और खाना मांगते हैं। लेकिन गुजराती भाषा न आने के कारण वो कुछ गलत बोल देते हैं। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर कई लोग रसोई में आते हैं और राजपाल यादव की खूब धुनाई करते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

इस वीडियो को Comedy and funny channel India नाम के यूट्यूब चैनल से अपलोड किया गया है। इस वीडियो को अभी तक 10,256,848 लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 7 मार्च 2017 को अपलोड किया गया था। बता दें इस फिल्म में करीना कपूर के अलावा नेहा धूपिया भी हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 9:05 am