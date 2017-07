इस शख्स का ये गाना सुनकर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी, लोग बता रहे हैं ढिंचक पूजा का ‘भाई’

हाल ही में सोशल मीडिया पर ढिंचक पूजा के गानों को खूब सुर्खियों मिली। कुछ लोगों ने ढिंचक पूजा के गानों की आलोचना की तो वहीं कुछ लोगों को उनके गाने खूब पसंद आए। सोशल मीडिया पर इनदिनों एक शख्स के गानों का खूब सुर्खियां मिल रही हैं। कुछ लोग इस शख्स को ढिंचक पूजा का भाई भी बात रहे हैं। वजह है इस शख्य से गाना-गाने का अंदाज। जिस तरह ढिंचक पूजा के गानों को समझ पाना आसान नहीं होता था उसी तरह इस शख्स के गानों को समझ पाना भी आसान काम नहीं है। ढिंचक पूजा और इस शख्स के गानों में इतना ही फर्क है कि वो हिंदी में गाने गाती है तो ये शख्स अंग्रेजी में गाने गाता है।

यह शख्स गाना गाता है, ”i love you dear why you can’t be hear. please leave fear and come soon here i missed you dear. i wanted to huge you dear …” इस गाने का सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। गाने का मतलब चाहे कुछ भी हो लेकिन इस शख्स का अंदाजा गजब है। इसके गाने सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे। देखें ये मजेदार गाना-



कुछ इसी तरह के गाने गानकर ढिंचक पूजा ने भी खूब सुर्खियां बंटोरी थी। ढिंचक पूजा का गाना, ‘सेल्फी मैंने ले ली है यार’ बहुत मशहूर हुआ था। उसके बाद ढिंचक पूजा का ‘मेरे दिलों का स्कूटर’ गाना भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में था।

वहीं इस शख्य का यह गाना Oye sun aaj bunk pe chalen नाम के फेसबुक पेज से अपलोड किया गया। इस वीडियो को अभी तक 218 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 800 से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं। वहीं इस वीडियो को अभी तक 4.4 हजार से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 11:55 am