अगर हो रहे हैं बोर तो पढ़े पति पत्नी पर ये मजेदार चुटकुले

इस तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीक के तौर पर किया गया है।(Illustration by C R Sasikumar)

Hindi Chutkule and Jokes: आम तौर पर सभी लोगों की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलें होती है लेकिन टेंशन लेने से मुश्किलें हल नहीं होती। ऐसे में टेंशन लेना बंद करें और पढ़िए ये चुटकुले। मज़ा आ जाएगा।

पति घर आकर पत्नी से: पानी पिला दे!

पत्नी: क्यूँ प्यास लगी है?

पति गुस्से से: नहीं, गला चेक करना है कही से लीक तो नहीं है.

*पत्नी:* अजी सुनते हो! मैं मार्केट जा रही हूँ आपको कुछ चाहिए?

*पति:* हाँ! मुझे जीवन का सही अर्थ चाहिये… जीवन की सार्थकता क्या है वो चाहिए। मुझे आत्मा और परमात्मा का संवाद करवाना है जिसमें से मुझे मेरा अस्तित्व चाहिए, मुझे मोक्ष का आनंद चाहिए!

*पत्नी(गंभीर स्वर में): Blender’s Pride या Signature?

……………………………………………………………………………..

बीवी बादाम खा रही थी

पति बोला मुझे भी taste कराओ

बीवी ने एक बादाम दे दिया

पति : बस एक

बीवी हाँ, बाकी सबका भी ऐसा ही #Taste है।

………………………………………………………………………………………………………….

एक आदमी गर्मी के दिनों में चलते हुए कूलर में पानी डाल रहा था ।

तभी उस की पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो करंट लग जाएगा ।

आदमी-देख रहा हूँ तुम प्रॉपर करवाचोथ कर रही हो या नहीं….

पत्नी को गुस्सा आया वो कुछ नहीं बोली…..

कुछ दिन बाद करवाचोथ आया पत्नी ने व्रत किया,

उस के अगले दिन पत्नी पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी…

पति हाथ छुड़वाते हुए बोला करंट लग जायेगा,

पत्नी-डोंट वरी कल ही करवाचोथ का व्रत किया है चैक कर रही हूँ प्रॉपर हुआ की नहीं ।

पत्नी :-

मेरी ये समझ में नहीं आता की कई साल से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही

फिर भी तुम पूर्ण स्वस्थ कैसे रहे हो।

पति :-

मैं बहुत नियम संयम से रहता हूँ इसलिए।

पत्नी :-

मुझे बेवक़ूफ़ समझ रखा है क्या ?

सच सच बताओ वह कौन है

जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है

……………………………………………………………………………………………………….

अगर वाइफ के साथ

वेकेशन पर जा रहे हैं

तो वह वेकेशन नहीं,

मात्र चेंज ऑफ़ लोकेशन ही हैं!

………………………………………………………………………………………………………

पति ने पत्नी को मेसेज भेजा-

मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।

मैं आज जो भी हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं।

तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो

और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू..’

पत्नी ने रिप्लाई किया-

मार लिया चौथा पैग? आ जाओ घर कुछ नही कहूँगी। :

पति – बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दे!

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 16, 2017 6:02 am