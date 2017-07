Funny Video: जानिए, ढिंचक पूजा के गाने की कैसे तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल

ढिंचक पूजा को उनके गानों की वजह से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां मिल रही हैं। कल खबर आई कि उनके गानों को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। कई लोग ढिंचक पूजा के गानों की आलोचना करते हैं तो वहीं कई लोग उनके गानों को काफी पसंद भी करते हैं। हाल में ढिंचक पूजा के गानों पर एक फनी वीडियो बनाया गया है। इस फनी वीडियों में ढिंचक पूजा के पुराने गानों के साथ मोदी, केजरीवाल और बाबा रामदेव के भाषणों के कुछ हिस्सों को जोड़कर दिखाया गया है। वीडियो में मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी और बाबा रामदेव भी देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम कई सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

यह वीडियो करीब दो मिनट का है। वीडियो की शुरुआत में ढिंचक पूजा के ”दारू-दारू, दारू-दारू जो दारू ना पीए मैं उसको…” गाने को दिखाया गया है। इसके बाद राहुल गांधी के एक पुराने इंटरव्यू को दिखाया गया है, जिसमें वो कहते हैं, ‘मजा आया। मैं यही मजा हर हिंदूस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कुछ भी हो जाए मैं यही काम करूंगा।” इस वीडियो में मोदी के पुराने भाषण को भी दिखाया गया है, जिसमें मोगी कहते हैं कवि के शब्ग दीदी के स्वर में जो आवाज भरी हैं, उनके शब्द दिल को छू जाते हैं।’ इस वीडियो को देखने के बाद अपने हंसी नहीं पाएंगे। देखें ये मजेदार वीडियो-

इस वीडियो में केजरीवाल को भी दिखाया गया है। वीडियो के आखिरी में बाबा रामदेव कहते हैं, अरे ये तो बड़ा जबरदस्त मामला है। एक बार जोरदार अभिनंद भाई इनका।”

इस मजेदार वीडियो को DailySocial नाम के फेसबुक पेज से अपलोड़ किया गया है। इस वीडियो को अभी तक 651 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 12 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, वहीं 10,267 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 10:41 am