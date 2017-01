रानी पद्मावती की खूबसूरती के चक्कर में पिटे संजय लीला भंसाली तो धरने पर बैठे सलमान खान और ऐश्वर्या राय

संजय लीला भंसाली पर कल राजस्थान में हमला किया गया। संजय पर करणी सेना के कुछ लोगों ने जमकर थप्पड़ बरसाए। इस मारपीट की विशेषता रही कि जब संजय पर जब थप्पड़ पड़ रहे थे तो वो चुप-चाप खड़े रहे। कुछ लोगों ने कहा कि वो गांधी के भक्त हैं इसलिए एक थप्पड़ खाने के बाद उन्होंने दूसरा गाल आगे कर लिया। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया कि वो tolerant India का ब्रांड एंबेसडर बनने का सपना देख रहे हैं। ब्रांड एंबेसडर बनने की बात सामने आई तो केजरीवाल ने मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि एक थप्पड़ खाने वाले को tolerant India का ब्रांड एंबेसडर नहीं बनाया जा सकता। केजरीवाल ने एक आंकड़े का हवाला देते हुआ कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा थप्पड़ खाए हैं। इसलिए उन्हें ही ब्रांड एंबेसडर बनाना चाहिए। इस पर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि केजरीवाल ने थप्पड़ फिल्मों के लिए नहीं खाए हैं बल्कि रायता फैलाने की वजह से खाए हैं। अनुपम खेर ने कहा कि मैंने भी मोदी सरकार की बहुत सेवा की है तो सरकार उन्हें भी ध्यान में रखेगी।

इसी बीच खबर आई की बॉलीवुड के कई सितारों ने एक आलीशान धरना देने का फैसला किया है। वो इस बात का विरोध करेंगे कि संजय लीला को थप्पड़ क्यों मारा गया। कुछ गुप्त सूत्रों ने बताया कि ‘हम दिल दे चुके सनम’ में काम कर चुके सलमान खान और एश्वर्या राय भी धरने में शामिल हुए। धरने में खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया गया था। सबकी नजर सलमान खान पर थी कहीं वो आज ज्यादा ना पी लें। जैसे ही खबर आई की सलमान गाड़ी खुद चलाएंगें तो मुबंई की सड़के कुछ इस तरह खाली हो गए मानो कोई तूफान आने वाला है। शाहरुख खान को इस बात की भनक लग गई जिसके बाद उन्होंने सलमान को घर तक छोड़ा। इस धरने में अमीर खान नजर नहीं आए उनका कहना है कि वो ऐसी जगह के लिए फिट नहीं हैं। उन्होंने इस धरने की कोई तैयारी नहीं की है। इस कारण वो नहीं आ सकते।

रानी पद्मावती का रोल अदा कर रही दीपिका पादुकोण के दीवाने कपिल शर्मा ने कहा है कि करणी सेना के लोगों को देखना चाहिए था कि दीपू (दीपिका पादुकोण) ने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। इस पर कमाल खान ने कहा कि फिल्मों में मेहनत तो सब करते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं की लोग आपकी फिल्म को देखें। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की लेकिन…

(यह खबर आपको हंसने-हंसाने के लिए कोरी कल्‍पना के आधार पर लिखी गई है। इसे सीरियसली नहीं लें।)

दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ अंदाज़ में किया बर्थडे विश

जानिए बॉलीवुड स्टार्स कैसे मनाएंगे नया साल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 29, 2017 11:16 am