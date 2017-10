क्या कहता है आपका इस हफ्ते (1अक्टूबर – 7 अक्टूबर) का राशिफल, देखें वीडियो

साल 2017 के अक्टूबर माह का पहला सप्ताह (1अक्टूबर – 7 अक्टूबर) है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए (1 अक्टूबर – 07अक्टूबर) दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशिवालों के लिए इस सप्ताह आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई यात्रा सफल होगी परन्तु निवेश हेतु उचित समय की प्रतीक्षा करें। आपको अपने ग़ुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और दूसरों के साथ बहस आदि से बचना होगा। यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, एकाग्रता बनाकर मेहनत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति के योग है।

सिंह राशिवालों के लिए इस सप्ताह आर्थिक लाभ मिलने के शुभ संकेत हैं, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्‍न रहेगा, आमदनी में वृद्धि हो सकती है हलाकि महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ सकती है और करियर में भी उन्नति संभव है।

First Published on October 1, 2017 6:53 am