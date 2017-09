साप्ताहिक राशिफल (24 सितम्बर – 30 सितम्बर): मेष-रोमांस से भरपूर पलों का आनंद, कर्क- प्रमोशन की उम्मीद

साल 2017 के सितंबर माह का चौथा सप्ताह (24 सितम्बर – 30 सितम्बर) है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए (24 सितम्बर – 30 सितम्बर) दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशिवालें यह सप्ताह भाग्‍य आपके साथ है, धन संबंधी मामलों में बेहद सुभकारी साबित होगा,शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शनकरेंगे। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, मेहनत का फल मिलेगा, कामयाबी आपके साथ होगी।

मेष (Aries) राशि के बारे में Mar 21 – Apr 20

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी | शुभ दिशा: दक्षिण

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१७)

सप्ताह आपके लिए कठिन होगा, सितारे आपके साथ नहीं हैं, कुछ कठिनाइयाँ आपको

विचलित कर सकती हैं। यह सप्ताह छात्रों को परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने की

प्रबल संभावना है, नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ

होगी। इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, शादीशुदा जोड़े और प्रेमी युगल को

वैवाहिक अथवा प्रेम जीवन में रोमांस से भरपूर पलों का आनंद मिलेगा। परिवार के लोग

आपसे खुश रहेंगे, घर में शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा नहीं

है, बच्चों को सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, अपने एवं बच्चो के स्वास्थ्य का ख्याल

रखे। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) पास के मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए; शनिवार हनुमान जी को लाल लंगोट चढाएं।

2) हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

3) प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

4) गायत्री मंत्र का पाठ करने में मदद मिलेगी।

5) बन्दरों को गुड़ चना देना चाहिए।

6) लाल वस्त्र ब्राह्मणों को दान दें।

7) वटवृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं ।

8) चिड़ियों को दाना डालें।

वृषभ (Taurus) राशि के बारे में Apr 21 – May 21

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१७)

इस सप्ताह सप्ताह सफलता कदम चूमेगी, सितारे आपके साथ हैं, आर्थिक पक्ष से यह सप्ताह

मजबूत है, कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, व्यापारिक भागदौड़ बढ़ सकती है। शेयर बाजार

आपको मुनाफा दे सकता है, नए शेयर खरीदने के लिए शुभ है। इस सप्ताह सरकार के

द्वारा भी लाभ मिलने के योग हैं। सप्ताह छात्रों के करियर के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा

रहने वाला है, पढ़ते समय एकाग्रता बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यह सप्ताह प्रेम

संबंधों के लिए बेहद अनुकूल और सकारात्मक रहेगा, लव लाइफ में आप जिसकी कामना

करेंगे वो आपको मिलेगा। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। वाणी पर संयम

रखें, घर में किसी से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा; वाहन चलाते हुए पूर्ण

सावधानी अपनाने की जरूरत है।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएँगे।

2) माता को खीर का भोग लगाने लाभदायक माना जाता है।

3) दही से स्नान लाभदायक होगा।

4) शहद, सौंफ और खाण्ड आदि का दान बहुत लाभदायक होगा।

5) काली या लाल गाय की सेवा करना या पालना शुभ माना जाता है।

6) माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए।

7) चांदी की उंगूठी दाएं हाथ के अंगूठे में पहनना चाहिए।

मिथुन (Gemini)राशि के बारे में Apr 21 – May 21

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१७)

इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा, सफलता आसानी से प्राप्त होगी, व्‍यापार में नई

संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, रुके कार्यों को गति मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश

करना शुभ साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल

रहेंगी, प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह करियर के

हिसाब से यह समय अच्छा रहेगा, छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है,

एकाग्रता बनाए रखें। इस सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, प्यार का इजहार करने के

लिए यह समय अच्छा है। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। पारिवारिक

जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, घर वालों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका रहेगी, अपनी

सेहत का ख़्याल रखें।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) खाने से पहले हर दिन कौवे को खाना खिलाओ।

2) पक्षियों को दाना डालना शुभ है।

3) बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए।

4) सख्त शाकाहारी बनें, मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए।

5) सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए।

6) गाय को प्रतिदिन हरी घास अथवा पालक खिलाएं।

7) सीप की पूजा करें।

8) बुध की वस्तु जैसे मूंग की दाल, हरे रंग की चूड़ी बुधवार के दिन दान करें।

कर्क (Cancer) राशि के बारे में Jun 22 – Jul 22

राशि स्वामी: चंद्रमा | शुभ रत्न: मोती | शुभ रुद्राक्ष: दो मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर पश्चिम

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१७)

लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने आर्थिक एवं कैरियर संबन्धित जीवन के लिए

कुछ योजनाओं को रूप देंगे है, प्रोमोशन, अच्छी जॉब, वेतन में बढ़ोतरी के साथ के भी

योग दिख रहे हैं। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह छात्रों को कड़ी मेहनत करनी

पड़ सकती है एकाग्रता बनाए रखें। प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन के लिए यह सप्ताह

काफी अच्छा साबित होगा परंतु परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना हैं, वाणी पर

संयम रखें। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें, इस सप्ताह बीमार लोगों का

स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा होगा, गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहें। धार्मिक कार्यों की ओर

आपका झुकाव बढ़ेगा।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) चावल, मोती व चांदी का दान करना चाहिए।

2) हरे रंग से दूर रहें ।

3) अपने बटुए में चांदी के टुकड़े (चौकोर आकार) रखें; घर की अलमारी में चाँदी का टुकड़ा रखना चाहिए अथवा

अपने गले में चांदी का चन्द्रमा बनाकर लॉकेट की तरह धारण करना चाहिए।

4) माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएँगे।

5) कन्याओं को खीर बनाकर भोजन करना चाहिए।

6) खाने में दही शामिल करना चाहिए।

7) भगवान भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए एवं दूध से अभिषेक करना चाहिए।

8) सुबह दूध में भिंगोकर चावल गाय को खिलानी चाहिए।

सिंह (Leo)राशि के बारे में Jul 23 – Aug 22

राशि स्वामी: सूर्य | शुभ रत्न: माणिक्य | शुभ रुद्राक्ष: एक मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: पूरब

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१७)

इस सप्ताह भाग्य आपके साथ हैं कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, नौकरीपेशा लोग अधिक कार्य

के चलते आप व्यस्त रहेंगे परंतु आर्थिक उन्नति के योग हैं, काम के सिलसिले में आप लंबी

दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान कम लग

सकता है, परीक्षा में कड़ी मेहनत करेंगे तो परिणाम बेहतर पा सकते हैं। इस हप्ते लव लाइफ

रोमांस से भरपूर रहेगी, आप रोमँटिक साबित होंगे। होंगे। इस सप्ताह आप परिवार के साथ

आप अच्छे पल बिताने वाले हैं, उनके साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य की

दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है, सेहत दुरुस्त रहेगी परन्तु सेहत को लेकर छोटी-मोटी परेशानी

हो सकती है।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) उगते सूर्य की उपासना करे, नित्य सूर्य को ताम्बे के लोटे से जल अर्पण करे साथ ही पीले रंग के चन्दन से अर्क दे

और ११ सूर्य नमस्कार करें।

2) तुलसी के पौधे पर हर शाम घी का दीपक लगायें।

3) रविवार को गायों को सूर्य के समान रोटी बना के स्वयं के हाथ से खिलाये।

4) मांस -और शराब को हाथ भी न लगाये न पीये न किसी को पिलाये।

5) सूर्य यज्ञ करवा सकते है, सूर्य के जाप कर सकते है।

6) गायत्री यज्ञ भी किया जा सकता है।

7) आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन सुबह स्नान करके पाठ करना चाहिए।

8) जब आप किसी विशेष काम से घर से बाहर निकलें तो गुड़ की एक डली मुंह में डाल पानी पिएं फिर जाएं।

9) ब्राह्मणों को तांबे के बर्तन में गेहूं का दान देना चाहिए।

कन्या (Virgo) राशि के बारे में Aug 23 – Sep 22

राशि स्वामी: बुध | शुभ रत्न: पन्ना | शुभ रुद्राक्ष: चार मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: उत्तर

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१

इस सप्ताह भाग्य आपके साथ है, किसी नए व्यापार और निवेश के लिए समय अनुकूल है,

आपको कहीं से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है अथवा कोई रुका हुआ पैसा या खोई वस्तु

आपको वापस मिल सकती है, समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। यह सप्ताह

विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, कम मेहनत से भी अधिक परिणाम मिलेंगे, पढ़ते समय

एकाग्रता बनाये रखे। निजी जीवन, दांपत्य एवं लव लाइफ में जीवनसाथी से मधुरता

रहेगी, इस हप्ते शादीसूदा लोगो की लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, बिगड़े रिश्ते सुधर

सकते हैं। परिवारजनों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता

आएगी। स्वास्थ्य के लिए सप्ताह ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर

बेपरवाह ना बनें।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) सख्त शाकाहारी बनें, मांस-मदिरा से परहेज करना चाहिए।

2) किसी भी मंदिर में दूध और चावल दान करें।

3) बंदरों को गुड़ दान करना चाहिए।

4) खाने से पहले हर दिन कौवे को खाना खिलाओ।

5) रोज चांदी का गिलास से पानी पिए।

6) पक्षियों को दाना डालना शुभ है।

7) सोने और चाँदी की चेन धारण करना चाहिए।

8) गाय को प्रतिदिन हरी घास अथवा पालक खिलाएं।

9) बुध की वस्तु जैसे मूंग की दाल, हरे रंग की चूड़ी बुधवार के दिन दान करें।

10) प्रतिदिन दुर्गा मां की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए।

तुला (Libra) राशि के बारे में Sep 23 – Oct 23

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

साप्ताहिक राशिफल ( २४ सितम्बर २०१७ – ३० सितम्बर २०१७)

इस सप्ताह भाग्‍य आपके साथ है, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्‍न रहेगा,

आमदनी में वृद्धि हो सकती है, शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है।

यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए समय

अनुकूल है, कामयाबी आपके साथ होगी। निजी जीवन, दांपत्य एवं लव लाइफ में

जीवनसाथी से मधुरता रहेगी, रोमांस का आनंद मिलेगा। पारिवारिक स्तर पर सावधान

रहने की आवश्यकता है। सेहत के मामले में ये सप्ताह सामान्य रहेगा, पुरानी बीमारी इस

सप्ताह आपको परेशान कर सकती है, घर में किसी सदस्य की तबियत खराब हो सकती है।

पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की भी संभावना है।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएँगे।

2) दही से स्नान लाभदायक होगा।

3) शहद, सौंफ और खाण्ड आदि का दान बहुत लाभदायक होगा।

4) जीवन-संगिनी का सम्मान करना लाभदायक माना जाता है।

5) माता को खीर का भोग लगाने लाभदायक माना जाता है।

6) काली या लाल गाय की सेवा करना या पालना शुभ माना जाता है।

7) शुक्र की वस्तु का दान करना चाहिए जैसे दूध, मोती, दही।

8) माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए।

वृश्चिक (Scorpio) राशि के बारे में Oct 24 – Nov 22

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण

साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह भाग्‍य आपके साथ है, धन संबंधी मामलों में बेहद सुभकारी साबित होगा,

शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन

करेंगे। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, मेहनत का फल मिलेगा, कामयाबी

आपके साथ होगी। निजी जीवन, दांपत्य एवं लव लाइफ में जीवनसाथी से मधुरता रहेगी,

बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं, अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। परिवार से

भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, पुरानी बीमारी इस सप्ताह

आपको परेशान कर सकती है, वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क

रहें। किसी मेहमान के आगमन की सम्भावना हैं। घर में धार्मिक अथवा मांगलिक प्रसंग

का आयोजन हो सकता है।

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

1) शनिवार हनुमान जी को लाल लंगोट चढाएं।

2) प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

3) पास के मंदिर में मिठाई दान करें।

4) दूध, गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें।

5) बन्दरों को गुड़ चना देना चाहिए।

6) हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

7) रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

