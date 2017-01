क्या कहता है आपका इस इफ्ते (08-14 जनवरी) का राशिफल देखें वीडियो

साल 2017 के जनवरी (08-14 जनवरी) महीने का दूसरा सप्ताह है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाल सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए 8 (रविवार) से 14 (शनिवार) जनवरी का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोग अधिक कार्य के चलते आप व्यस्त रहेंगे परंतु आर्थिक उन्नति के योग हैं। बोलने से पहले अपने शब्दों को लेकर एकबार सोच लें। छात्रों को इस सप्ताह अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। इस हप्ते लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी परंतु वैवाहिक जीवन में प्यार और तकरार दोनों का अनुभव होगा। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे और घर में शांति बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कन्या राशिवालों को भाग्‍य का साथ मिलेगा, धन संबंधी चिंताएं दूर होंगी। रिश्तों को मजबूत बनाने और उन्हें नए आयाम तक पहुंचाने के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा है। समय आपके अनुकूल है। सेहत भी दुरुस्त रहेगी। निवेश कार्यों पर जयादा ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी।

वार्षिक राशिफल 2017: जानें कैसा रहेगा अलग-अलग राशियों का भविष्य

साल 2017 में घटेंगी आतंकी घटनाएं, भाद्र-आश्विन में छूट सकता है किसी नामी नेता या अभिनेता का साथ

साल 2017 के दो संवत्सरों का मूल्यांकन, नेताओं और अमीरों को प्रभु की याद ज्यादा सताएगी

VIDEO: कैसा बीतेगा आपका पूरा हफ्ता? जानिए पूरे हफ्ते का राशिफल (8 जनवरी- 14 जनवरी)

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 8, 2017 5:20 am