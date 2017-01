Video: वृषभ राशिवाले के लिए धन लाभ होने के योग, सिंह राशिवालों की पदोन्नति की संभावना

साल 2017 के जनवरी (29 जनवरी-04 फरवरी) महीने का आखिरी सप्ताह है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए 29 जनवरी (रविवार) से 04 फरवरी (शनिवार) जनवरी का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले इस सप्ताह व्यावसायिक सफलता से मन में उत्साह रहेगा, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, सफलता मिलेगी, धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। सिंह राशिवाले इस सप्ताह किस्मत का साथ मिलेगा, सप्ताह के शुरु के दिनों में रुके हुए कुछ काम भी पूरे हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

मेष राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

वृष राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

मिथुन राशि वालों वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

तुला राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

धनु राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

मकर राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

मीन राशि वालों के लिए 29 जनवरी- 04 फरवरी का राशिफल

First Published on January 29, 2017 5:47 am