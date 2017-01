गणतंत्र दिवस पर शनि का गृह परिवर्तन: तुला, सिंह और मेष राशि वालों को फायदा, कन्या, मकर और वृष वालें रहें सचेत

26 जनवरी, 2017 की रात 10 बजकर 49 मिनट पर शनि का गृह परिवर्तन होगा। बासठ चन्द्रमाओं के साथ शनिदेव अपना घर बदल कर वृश्चिक से धनु में जायेंगे। ऐसा होना कुछ लोगों के जीवन सुकून से भर देगा, लेकिन कुछ लोग बेचैन भी हो जायेंगे। तुला राशि के लोग साढ़े सात साल की जद्दोजहद और पिछले लगभग ढाई सालों के प्रकोप के बाद शनि की साढ़ेसाती से बाहर आकर मुसकुरायेंगे, वहीं सिंह राशि और मेष राशि वाले भी शनि की अढ़ैया से मुक्त होकर जश्न मनायेंगे। मकर राशि वाले अपने ही स्वामी शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में आकर कुछ उलझन में फंसे नजर आ सकते हैं और साथ में कन्या राशि और वृष राशि के लोग शनि की अढ़ैया के चपेट में आकर परेशान होंगे।

क्या होगा प्रभाव:

तुला, सिंह और मेष राशि के लोगों के लिए अगले लगभग चार महीने बेहद सकारात्मक परिणाम देंगे। वहीं कन्या, मकर और वृष राशि के लोगों को जोखिम से दूर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बेहद तनाव भरे ढाई सालों के बाद आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ऊर्जा, धातु, खनिज, गुड़, शक्कर धान्य के कारोबार के साथ इन सेक्टरों के शेयरों में जहां आकस्मिक तेजी दर्ज होगी, वहीं वृहस्पति से सम्बंधित कारोबार प्रभावित होंगे। पीली दाल, बेसन, चना और केले के कारोबार में कुछ नरमी ले संकेत मिल रहे हैं। विमुद्रीकरण से उपजी समस्याएं 26 जनवरी के बाद धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। टैक्स का स्वामी मंगल होने से हुक्मरान जनता को टैक्स के साथ अन्य प्रकार से क्षणिक राहत प्रदान करेंगे, वहीं कुछ नए विचित्र टैक्स उलझन पैदा करेंगे।

चुनाव पर भी असर:

चुनाव परिणाम हैरान करेंगे। बड़े दलों में संगठन के स्तर पर नाराजगी इस हद तक मुखर होगी कि नाराज कार्यकर्ता चुनाव में अपने ही दल का बंटाधार कर देंगे। नए-नए छोटे दल कुकुरमुत्तों की तरह प्रकट होकर बहुतों का खेल बिगाड़ेंगे। काबिल और योग्य लोग धीरे-धीरे हाशिये पर पटक दिए जायेंगे। असंगठित अपराध बढ़ेगा।

21 मई से शनि के वक्री होने से 18 नवम्बर को उसके मार्गी होने तक के बीच में अर्थव्यवस्था की रफ़्तार सुस्त होने से विमुद्रीकरण के फायदे के साथ उसके नुकसान भी दिखाई देंगे। सरकार के किए कराये पर एक बार के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस दौरान बड़ी-बड़ी हवाई, सड़क और रेल दुर्घटनाएं तथा आगजनी के साथ किसी बड़े व्यक्ति की क्षति या असम्मान से बेचैनी होगी।

