क्या कहता है आपका इस हफ्ते (24 सितंबर – 30 सितंबर) का राशिफल, देखें वीडियो

साल 2017 के सितंबर माह का चौथा सप्ताह (24 सितम्बर – 30 सितम्बर) है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए (24 सितम्बर – 30 सितम्बर) दिन कैसा रहेगा। वृषभ इस सप्ताह सप्ताह सफलता कदम चूमेगी, सितारे आपके साथ हैं, आर्थिक पक्ष से यह सप्ताहमजबूत है, कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, व्यापारिक भागदौड़ बढ़ सकती है। शेयर बाजारआपको मुनाफा दे सकता है, नए शेयर खरीदने के लिए शुभ है।

इस सप्ताह सरकार केद्वारा भी लाभ मिलने के योग हैं। सप्ताह छात्रों के करियर के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, पढ़ते समय एकाग्रता बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशिवालें इस सप्ताह भाग्य आपके साथ हैं कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, नौकरीपेशा लोग अधिक कार्यके चलते आप व्यस्त रहेंगे परंतु आर्थिक उन्नति के योग हैं, काम के सिलसिले में आप लंबीदूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान कम लग सकता है, परीक्षा में कड़ी मेहनत करेंगे तो परिणाम बेहतर पा सकते हैं।

First Published on September 24, 2017 6:40 am