क्या कहता है आपका इस हफ्ते (23 जुलाई – 29 जुलाई) का राशिफल, देखें वीडियो

साल 2017 के जून (23 जुलाई – 29 जुलाई) महीने का तीसरा सप्ताह है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सके। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए जून (23 जुलाई – 29 जुलाई) दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशिवाले इस सप्ताह सितारे आपके साथ हैं, आर्थिक रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगा, लक्ष्य के प्रति आपका दृढ़ संकल्प बना रहेगा, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है, कारोबार में भी इज़ाफा होगा। इस सप्ताह छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं सिंह राशिवाले इस सप्ताह किस्मत आपके साथ नहीं है , निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस में कुछ नुकसान हो सकता है, ख़र्च में वृद्धि की संभावना है, प्रॉपर्टी को लेकर घर में विवाद होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस हप्ते लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा।

First Published on July 23, 2017 6:13 am