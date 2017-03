क्या कहता है आपका इस हफ्ते (12 मार्च-19 मार्च) का राशिफल, देखें वीडियो

साल 2017 के मार्च (12 मार्च-18 मार्च) महीने का तीसरा सप्ताह है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सकें। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए 12 मार्च (रविवार) से 18 मार्च (शनिवार) का दिन कैसा रहेगा। मिथुन वालों का भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, सफलता आसानी से प्राप्त होगी, व्‍यापार में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, रुके कार्यों को गति मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, करियर में अभी आपको और पसीने बहाने होंगे। तुला के जातक इस सप्ताह किस्मत आपका साथ देगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्‍न रहेगा, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है, कामयाबी आपके साल 2017 के मार्च (12 मार्च-18 मार्च) महीने का तीसरा सप्ताह है। ऐसे में विभिन्न राशि वाले जातक यह जानना चाहेंगे कि उनका आने वाला सप्ताह कैसा होगा। ताकि उसके मुताबिक वह अपने कार्य कर सकें। ऐसे में महागुरु गौरव मित्तल बता रहे हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए 12 मार्च (रविवार) से 18 मार्च (शनिवार) का दिन कैसा रहेगा।

साप्ताहिक राशिफल (12 मार्च-18 मार्च): सिंह को मिलेगी तकलीफ़ों से निजात, पैसों के लेनदेन में चौकस रहें कन्या वाले

मिथुन वालों का भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, सफलता आसानी से प्राप्त होगी, व्‍यापार में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, रुके कार्यों को गति मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, करियर में अभी आपको और पसीने बहाने होंगे। तुला के जातक इस सप्ताह किस्मत आपका साथ देगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्‍न रहेगा, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है, कामयाबी आपके साथ होगी

सिंह राशि वालों के लिए राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल

मेष राशि वालों के लिए राशिफल

मीन राशि वालों के लिए राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल

तुला राशि वालों के लिए राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए राशिफल

मकर राशि वालों के लिए राशिफल

धनु राशि वालों के लिए राशिफल

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 12, 2017 8:24 am