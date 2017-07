व्हॉट्सऐप जोक्स: पिता ने बेटे की गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़कर दिया ये जवाब

1.

Girl- सो गया मेरा सोना

Boy- हां

Girl- बदमाश!! तो फिर Reply कैसे दिया मेरे सोना ने!

Reply- बहुरानी, मैं तेरे सोने का बाप बोल रहा हूं, Exam है कल तेरे सोने का, अगर वो fail हो गया न तो…

तेरे सोने को ऐसा धोऊंगा कि, वो कहीं ‘सोने के लायक’ नहीं बचेगा।

2.

पप्पू- डॉक्टर साहब दो साल पहले मुझे बुखार आया था।

डॉक्टर- तो अब क्या हुआ?

पप्पू- आपने नहाने को मना किया था, आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि पूछता चलू… ‘अब नहा लूं क्या’?

3.

संता के हाथ में नया फोन देखकर बंता बोला- नया फोन कब खरीदा?

संता- नया नहीं, गर्लफ्रेंड का है।

बंता- गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया।

संता- रोज कहती थी, मेरा फोन नहीं उठाते हो, आज मौका देखकर उठा लाया।

4. औरत अपने पति की कब्र पर रोते हुए बोली…

छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा हैं, मैं क्या करूं?

बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है क्या करूं?

कब्र से घुटी-घुटी आवाज आई…

मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं।

5. कल जो मैंने एक बच्चे से पूछा-

पढाई कैसी चल रही है?

उसका जवाब आया, अंकल

समंदर जितना सिलेबस है,

नदी जितना पढ़ पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं,

उसी में डूब कर मर जाते हैं।

