व्हॉट्सऐप जोक्स: क्यों कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, पढ़े ये मजेदार चुटकुले

पति ने पत्नी को मेसेज किया- मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।

मैं आज जो भी हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू…”

पत्नी ने रिप्लाई किया- ‘मार लिया चौथा पैग?? आ जाओ घर कुछ नहीं कहूंगी।

पति- बाहर खड़ा हूं, गेट खोल दे।

***

एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची।

लड़का पहले कूद गया,

लड़की ने आंख बंद कर ली, और लौटने लगी।

लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया:

पता था चुड़ैल- तू नहीं कूदेगी।

बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया।

***

खौफनाक मजाक- एक बार GF और BF बगीचे में हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे।

उसी टाइम एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला,

भैया,

कल वाली ज्यादा मस्त थी।

फिर क्या BF चार दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है।



***

रोहित- मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा।

मां- क्यों बेटा? क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता?

रोहित- नहीं मां, यह बात नहीं है। मास्टर साहब को कुछ आता जाता हैं नहीं, हर सवाल का जवाब मुझसे पूछते हैं।

***

टीचर( पप्पू से) – यह बताओ कि दुनिया में कितने देश हैं?

पप्पू- कर दी न पागलों वाली बात।

दुनिया में एक ही देश हैं, उसका नाम है भारत बाकी सब तो विदेश हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 10:55 am