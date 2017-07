व्हॉट्सऐप जोक्स: पहले के जमाने की गर्लफ्रेंड होती थी ज्यादा अच्छी!

एक बार 10 डॉक्टरों की टीम ने एक बड़े हाथी का ऑपरेशन किया।

ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर से कहा- देखा कोई औजार तो नहीं छूट गया है हाथी के पेट में।

छोटे डॉक्टर ने कहा- औजार तो सब हैं लेकिन डॉक्टर शर्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे।

***

मेरे घर में तो पहले ही जीएसटी लगी हुई है।

बीबी 1600 का सूट लाती है और 2000 का लाई हूं बताती है।

***

मेरे दादा जी कहते हैं -गर्लफ्रेंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, जो घर से परांठा-अाचार चुराकर लाती थी।

खुद भी खाती थी और हमें भी खिलाती थी।

आजकल की गर्लफ्रेंड हमारा भी खा जाती हैं भुक्कड़ कहीं की।

*****



एक महिला तीन बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रही थी।

कंडक्टर- मैडम इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र बताओ।

महिला- पहले वाले की दो साल, दूसरे वाले की ढाई साल और तीसरे की तीन साल।

कंडक्टर- मैडम भले ही टिकट मत लो लेकिन गैप तो 9 महीने का रखो।

महिला- अरे पागल

बीच वाला जेठानी का है, तू टिकट काट, ज्ञान मत बांट।

***

महिला- भईया आप दूध में पानी मिलाते हो ऊपरवाले से तो डरो।

बहन जी आप ये जो 10-10 फिल्टर लगाकर फेसबुक पर फोटो लगाती हो उसका क्या।

अगर असली फोटो डालो तो आस-पास से सारे गांव खाली हो जाएं।

***

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 11:52 am