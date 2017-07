व्हॉट्सऐप जोक्स: …तो नरेंद्र मोदी बदल देते व्हॉट्सऐप का नाम

1.

दो बच्चों की मां तीसरी बार शादी कर रही थी।

फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका रोना बंद नहीं हुआ।

तंग आकर उसकी मां बोली- चुप हो जा वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी।

दूल्हा बेहोश।।

2.

लड़का: I Love You

लड़की: दारु छोड़ सकते हो, मेरे लिए ?

लड़का: हां, हां बिल्कुल छोड़ दूंगा।

लड़की: जो इंसान दारु छोड़ सकता है, वो किसी को भी छोड़ सकता है,, Bye, and get lost!!!

3.

Girl: मत कर मेरा पीछा, एक दिन पछताएगा.. बाहर कॉलेज के तू, छोले-भठूरे की दुकान लगाएगा।

BOY: तू मत ठुकरा मेरे प्यार को, एक दिन पछताएगी उसी छोले-भठूरे की दुकान पर, बर्तन मांजती नजर आएगी।

4. पति-पत्नी एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे।

एक-दूसरे की आंख में आंख डाले पत्नी ने रोमांटिक होकर पूछा’ ऐसे क्या देख रहे हो जी?

पति: थोडा आराम से खा, मेरी बारी नहीं आ रही।

5. भगवान का शुक्र है कि मोदी की नजर whatsapp पर नहीं पड़ी। वरना इसका भी नाम बदल कर ” जन धन नि:शुल्क गपशप योजना’ रख देते।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 12:52 pm