सर्दी में पैरों में आती है सूजन तो अपनाएं ये उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेगा आराम!

सर्दियों के वक्त कई छोटी-मोटी परेशानियां भी होना शुरू हो जाती है, इसलिए सर्दी में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरुरी है। कई लोगों के सर्दियों में पैरों में सूजन आने की शिकायत होती है, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल में हल्का सा बदलाव करके निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से आप पैरों की सूजन दूर कर सकते हैं।

योग का सहारा लें- कई बार लंबे समय तक खड़े रहने और बैठे रहने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिस वजह से पैरों में दर्द के साथ सूजन भी होने लगती है। इससे बचने के लिए अपने पैरों को चलाते रहना चाहिए। इसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। योग से सूजन हटने के साथ साथ कई अन्य फायदे भी होंगे।

सरसों के तेल का मालिश करें- ठंड में पैरों में रक्‍त संचार को सही रखने और थकावट को दूर करने के लिए तेल की मालिश कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और ठंड से छुटकारा मिलता है। इसकी मालिश से सूजी हुई मांशपेशियों के दर्द से राहत मिलेगी। हाथ पैरों की मालिश के लिए सरसों के तेल को बेहतर माना जाता है। सरसों के तेल में सेलेनियम और मैग्नीशियम होने के चलते इसे दर्द विरोधी माना जाता है।

मैग्नीशियम का सेवन करें- भोजन में मैग्नीशियम की कमी से अक्सर जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है और सूजन रहने लगती है। पैरों की सूजन और दर्द से राहत पाने के लिए वो चीजे ज्यादा खाएं जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है।

तैराकी शुरू करें- पूल में स्विमिंग करना आपके पैरों की सूजन को कम करने का एक बेहतर उपाय है। पानी में तैरने के लिए हाथ-पैर चलाने पड़ते हैं जिससे रक्‍त संचार का प्रवाह बेहतर बना रहता है। पानी से मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द में आराम मिलती है।

First Published on January 20, 2017 10:16 am