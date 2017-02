अगर आप भी करते हैं नाइट शिफ्ट तो ये टिप्स अपनाकर रहें हेल्दी

आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग रात को भी काम करते हैं, यानि नाइफ शिफ्ट में भी काम करते हैं। कई रिचर्स में सामने आया है कि रात में काम करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए इससे होने वाले नुकसान कम हो सकते हैं। आइए जानते हैं जो लोग रात को काम करते हैं, उन्हें काम के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

एक्सरसाइज करें- अगर आप रात को शिफ्ट करते हैं तो आपको नियमित रुप से एक्सरसाइज करना जरुरी है, जिससे आप काम के दौरान एक्टिव रहेंगे और सुबह आराम से सो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर एक्टिव बने रहना होगा। वहीं अधिक से अधिक वक्त वॉक करें। इसके लिए आप घर में या बस स्टॉप आदि से ऑफिस तक पैदल जाकर या लिफ्ट को ना कहकर वॉक कर सकते हैं।

लगातार सीट पर ना बैठे रहे- साथ ही जब भी ऑफिस में काम करें तो ब्रेक्स के दौरान या थोड़ी-थोड़ी देर बाद हर घंटे अपनी सीट से कुछ मिनटों के लिए उठें और स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी कंधे, गर्दन और पीठ की मांसपेशियां खिचेंगी। मांसपेशियों के तनाव से ब्लड फ्लो कम होता है। स्ट्रेचिंग से ब्लड फ्लो बढ़ता है और मांसपेशियों से तनाव कम होता है। इससे आपको दिन में सोने में भी मदद मिलेगी।

खाने पीने का रखें ध्यान- अगर आप नाइट शिफ्ट में काम रप पहे हैं तो आपको रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों जैसे कि सीने में जलन, कब्ज और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए जब आपको नींद आ रही होती है तो जल्दबाजी में आप अनहेल्दी चीजे खाने लगते हैं, इसलिए बेहतर है कि अपने साथ टिफिन में कच्ची सब्जियां या बादाम और किशमिश ले जाएं। डिनर में बहुत भारी खा लेने से आपको रातभर थकान महसूस हो सकती है इसलिए एक साथ ज्यादा खाने की बजाए थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ खाएं। बहुत देर से भी न खाएं, शरीर का बाकी सिस्टम बिगड़ सकता है।

First Published on February 3, 2017 9:42 am