कैंसर को दूर रखने में मदद करेंगे ये टिप्स, लाइफस्टाइल में करना होगा बदलाव!

पिछले पांच दशकों में सामने आए कई रिसर्च में बताया गया है कि कैंसर का पर्यावरण, डाइट और आपकी लाइफस्टाइल से संबंध होता है। आपकी लाइफस्टाइल कैंसर के खिलाफ लड़ने में काफी अहम योगदान करती है। कैंसर और न्यूट्रीशन में संबंध होने की वजह से आपकी डाइट से कैंसर के होने और ना होने पर अहम प्रभाव पड़ता है। जबकि हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया था कि दो तिहाई कैंसर संयोगवश होते हैं और इनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि इंडियन एंड इंटरनेशनल कैंसर संस्थाओं ने इस रिसर्च की गलत माना है।

कैंसर सिर्फ पश्चिम में ही नहीं फैल रहा है जबकि भारत में जैसे देशों में भी कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। भारत के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किए तथ्यों के अनुसार आने वाले सालों में कैंसर से होने वाली मौतों में इजाफा हो सकता है। इन आंकड़ों में सामने आया है कि भारत में हर साल करीब 10 लाख लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि आप जिस तरह का खाना खाते हैं और जो आप सांस लेते हैं या कोई चॉइस बनाते हैं ये कैंसर से संबंधित हो सकता है। इसके लिए हमेशा अपने खाने को लेकर सावधान रहें और अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें।

– खाने में कलरफुल सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और अधिकतर सब्जियों को बिना पकाए खाने की कोशिस करें।

– खाने में स्प्राउट आदि का इस्तेमाल शुरू करें।

– शुगर की अधिकता वाले ड्रिंक, फैट बढ़ाने वाले खाने का इस्तेमाल कम करें।

– बिना कलर वाले शुद्ध और नैचुरल मसालों का सेवन करें।

– शराब, तंबाकू आदि से दूर रहें।

– अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीएं।

– अच्छी और ताजा सब्जियां खाना शुरू कर दें और स्टील व लोहे के बर्तन में खाना पकाएं।

यह टिप्स कैंसर होने वाले कारणों को रोक सकती है और इनका नियमित ध्यान रखने से शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती रहती है। ऐसा करने से शरीर को एंटी-ऑक्सिडेंट, विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम आदि की पूर्ति हो जाती है।

First Published on February 27, 2017 10:03 am