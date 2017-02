हर रोज की इन 5 गलतियों से खराब हो सकती है आपकी स्किन!

स्किन शरीर के सेंसेटिव अंगों में से एक है और इसका ख्याल रखना बहुत जरुरी है। कई लोग स्किन का ख्याल रखते हैं तो कई लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिससे स्किन में कई तरह की दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। वहीं हम लोग हर रोज कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे आपकी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है।

फ्रेग्नेंस वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल- आप हर रोज खुशबू के लिए या पसीने की बदबू मिटाने के लिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे आपकी स्किन पर एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें या फिर अच्छे प्रोडक्ट खरीदें, जिससे कि आपकी स्किन को नुकसान ना हो ।

सनस्क्रीन न लगाना- यूवी किरणें आपकी त्वचा के लिये बहुत हानिकारक होती हैं। इसलिए कभी भी घर से बाहर धूप में निकलने से पहले अपने नाक की टिप पर, आंखों के नीचे, लिप्स के चारो तरफ और हेयरलाइन के पास सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

गलत टोनर का इस्तेमाल- टोनर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन एस्ट्रीजेंट या अल्कोहल वाले टोनर से आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिये टोनर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें कि उसमें इस तरह की कोई चीज न हो।

जरूरत से ज्यादा ना रगड़ें- अधिकतर लोगों की यह आदत होती है कि वे अपनी स्किन को बहुत ज्यादा स्क्रब करते हैं। ऐसा करने से आपकी स्किन से धूल और गन्दगी के साथ नेचुरल ऑयल भी निकल जाते हैं जिससे बाद में चलकर रैशेज पड़ जाते हैं। इसलिए आगे से ध्यान रखें कि आराम से स्क्रब करें और एक हफ्ते में दो बार से ज्यादा स्क्रब का इस्तेमाल न करें।

मेकअप को लेकर लापरवाही- जो महिलाएं या पुरुष चेहरे पर मेकअप करते हैं, वो मेक अप की ब्रश को अच्छे से साफ नहीं करते हैं और उसका बार-बार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ महिलाएं रात को सोते समय मेक-अप को पूरी तरह से साफ नहीं करते हैं, जिससे स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।

First Published on February 8, 2017 10:33 am