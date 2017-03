ATM का भी है सेहत से कनेक्शन, पैसे निकालने से पहले जान लें ये जरुरी बातें

आजकल एटीएम का इस्तेमाल करना बहुत जरुरी हो गया है और हम कैश निकालने के लिए एटीएम का सहारा लेते हैं, लेकिन एटीएम से पैसे निकालना आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है और आपके लिए कई बीमारियों को आमंत्रित भी कर सकता है। आइए जानते हैं एटीएम से पैसे निकालने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और इससे कैसे बचा जाए।

ये तो आप जानते हैं कि एक एटीएम से कई लोग पैसे निकालते हैं और एक दिन में सैंकड़ों लोग एक ही एटीएम से पैसे निकालते हैं। जिससे एटीएम की स्क्रीन और कीपैड पर कई हानिकारक बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और जब आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी वो बैक्टीरिया अपने साथ लेकर आते हैं। इन बैक्टीरिया से आपको कई तरह की एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए एटीएम का इस्तेमाल करते सावधानी जरुर बरतें। इसके लिए जब कभी भी एटीएम से पैसे निकालने जाएं तो उसके बाद अपने हाथों को जरुर साफ करें और साबुन से हाथ धोएं।

वहीं अगर आप साबुन से हाथ नहीं धो पाते हैं तो अपने साथ सेनेटाइजर रखें और इसका इस्तेमाल करें, जिससे आपके हाथ पर लगे कीटाणु मर जाते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि एटीएम के कीपैड पर कई माइक्रोकीटाणु होते हैं। एटीएम जाने के बाद सीधे खाना खाने से भी कीटाणुओं का पेट में जाने का खतरा बढ़ जाता है और यह आपके लिए कई छोटी-मोटी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए अगर हो सके तो आप एटीएम कीपैड का इस्तेमाल दस्ताने पहनकर करें और कोशिश करें कि एटीएम के यूज के बाद अपने हाथों को चेहरे से दूर रखें। इन चीजों का ध्यान रखने के साथ ही एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त कई अन्य चीजों का भी ध्यान रखें ताकि आप डिजिटल फ्रॉड से बच सकें, इसके लिए अपनी जानकारी की गोपनीयता जरुर बनाए रखें।

हेल्थ से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेंगलुरू टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हराया; सीरीज 1-1 से बराबर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 8, 2017 10:02 am