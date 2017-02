दिन में इस वक्त सिगरेट पीने से होता है 10 गुना ज्यादा नुकसान!

वैसे तो कभी भी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन पूरे दिन में ऐसा वक्त भी आता है जब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपने सिगरेट पीने वाले अधिकतर लोगों को देखा होगा कि वो खाना खाने के बाद सिगरेट पीते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। वैसे तो डॉक्टर कभी भी सिगरेट पीने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स खाना खाने के तुरंत बाद सिगरेट ना पीने पर ज्यादा जोर देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार खाना खाने के बाद तुरंत सिगरेट पीने से शरीर को 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचता है यानि एक सिगरेट, 10 सिगरेट जितना काम करती है और यह आंतों को प्रभावित करती है।

जब आप खाना खाते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र पूरे शरीर को प्रभावित करता है और इस वक्त सिगरेट पीने से ज्यादा नुकसान होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार खाना खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने से आंत और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप खाना खाने के बाद सिगरेट पीना ही चाहते हैं तो खाना खाने के करीब 20 मिनट बाद सिगरेट पीएं। वहीं कई लोगों को यह भी सोचना है कि सुबह उठकर सिगरेट पीने से पेट अच्छी तरह से साफ होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इस आदत को बदल देना चाहिए। दरअसल अगर आप खाली पेट सिगरेट पीएंगे तो गैस की समस्या के साथ पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाएगी।

वहीं कई जानकारों का ये भी कहना है कि चाय के साथ भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। चाय के साथ सिगरेट पीने से निकोटिन और कैफीन एक साथ आपके शरीर के अंदर जाती है, जो कि ठीक नहीं है। जबकि कई लोगों को मानना है कि कोल्ड ड्रिंक के साथ भी सिगरेट पीना भी गलत है। वैसे किसी भी वक्त सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इस आदत से दूर रहें और कभी भी बच्चों के पास सिगरेट ना पीएं।

First Published on February 21, 2017 10:49 am