हर रोज नहाना भी आपकी सेहत के लिए हो सकता है हानिकारक! ये हैं अहम वजह

नहाना आपकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और नहाना कॉफी और चाय की तरह होता है, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और जब आप थक जाते हैं तो भी कॉफी की तरह नहाकर रिलेक्स करते हैं। लेकिन ड्रेमॉटोलोजिस्ट डॉक्टर रनेला हिर्च ने अपने लेख में लिखा है कि हर रोज नहाना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आइए जानते हैं किस तरह से रोज नहाना शरीर के लिए लाभदायक नहीं है।

आप रोज गंदे नहीं होते हैं- अगर आप रोज जिम नहीं जाते हैं और कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, जिसमें पसीने आते हो तो आपको रोज नहाने की जरुरत नहीं है। gurl.com के अनुसार लोग सोशल प्रेशर की वजह से रोज नहाते हैं जबकि आप गंदे नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्मिनिया सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक डॉक्टर के अनुसार स्किन खुद अपने आपको साफ कर सकती है।

अच्छे बैक्टीरिया होते हैं नष्ट- कई जानकारों का कहना है कि हर रोज नहाने से आपकी स्किन से वो बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं जो कि आपके स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। यह बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। साथ ही ये बैक्टीरिया साबुन, परफ्यूम, शैंपू के हानिकारक प्रभाव को भी रोकने का काम करता है।

ड्राई होते हैं बाल और स्किन- हर रोज साबुन लगाने से और नहाने से आपकी स्किन और बाल ड्राई होने लगते हैं। डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रिकोलोजिस्ट्स का कहना है कि आफको एक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही बाल धोने चाहिए। साथ ही रोज नहाने से आपकी स्किन भी खराब होती है और अगर आप 10 मिनट से कम वक्त में नहाते हैं तो आपके लिए ठीक है।

स्किन संबंधी रोग होने का डर- प्रोफेसर शुमैक ने तर्क दिया कि हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पर एक तैलीय पदार्थ निकालता है जो हमारी त्वचा की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होता है। अत्यधिक नहाने या धोने से त्वचा को वह तैलीय पदार्थ नहीं मिल पाता। ऐसे में त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।

First Published on January 27, 2017 10:10 am