सर्दियों में इन दिक्कतों को दूर करता है सरसों का तेल, जानिए- इसके फायदे

सर्दियां आने के साथ स्किन के ड्राई होने, खुजली होने, बालों में दिक्कतें, डेंड्रफ होना शुरू हो जाती है। इन सबसे निजात पाने के लिए आप कई क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे थोड़ी देर आराम मिलता है, लेकिन फिर से स्थिति वो ही बन जाती है। हालांकि अगर आप इस समय सरसों के तेल का इस्तेमाल करें तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में सरसों का तेल इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे होते हैं।

ड्राई स्किन के लिए फायदेमंद- सर्दियों के दिनों में स्किन रफ, सूखी-सूखी और ड्राई हो जाती है। इससे कोई भी मॉइश्चराइजर ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता है। वहीं सरसो का तेल इसमें बहुत फायदेमंद होता है, इसके लिए अपने हाथ में एक-दो बूंद सरसों का तेल लें और इसे उस जगह पर लगाएं जहां स्किन ड्राई रहती है और अपने चेहरे पर भी लगा लें। तेल लगाने के कुछ देर बाद मुंह धो लें। साथ ही यह अरोमा थैरेपी के काम में भी आता है।

स्किन की दिक्कतें होती हैं दूर- सर्दियों में आपकी स्किन पर ड्राईनेस के साथ कई और दिक्कतें भी होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से स्किन पर पिंपल, डार्क स्पोट आदि होने लगते हैं। अगर आप बिना किस कैमिकल्स के इन्हें हटाना चाहते हैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और आपकी स्किन जवां होती है। वहीं इसके नियमित इस्तेमाल से आप हमेशा के लिए इन दिक्कतों से निजात पा सकते हैं।

टैन स्किन साफ करता है- ज्यादा धूप में रहने की वजह से आपकी स्किन टैन हो जाती है, यानि किरणों की वजह से वो वहां से काली हो जाती है। अगर आपकी स्किन कुछ जगह से टैन हो रही है तो उस जगह पर सरसों का तेल लगाएं। ऐसा एक हफ्ते में तीन-चार बार करें और ऐसा करने से आपकी टैन स्किन साफ हो जाएगी और स्किन नैचुरल कलर में आने लगेगी।

बालों के लिए भी असरदार- ज्यादा सर्दी पड़ने पर आपके बालों में भी बाल झड़ने, डैंड्रफ और स्कल्प की दिक्कतें आने लग जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सिर पर सरसों का तेल लगाएं। इसके लिए थोड़ा तेल लें और उससे धीरे-धीरे स्कल्प पर लगाएं और मसाज करें। ऐसा करने के बाद कुछ देर तक बालों को छोड़ दें और थोड़ी देर बाद धो लें। ऐसा करने से आपके बालों की डैंड्रफ आदि की दिक्कत दूर हो जाएगी।

लगाने से ही नहीं सेवन करने से भी होते हैं ये लाभ- सरसों के तेल में आयरन, कैल्शियम, फैटी एसिड और बीटाकैरोटिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो शरीर को मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है। साथ ही सरसों के तेल में नियासिन,फोलेट, थियामाइन जैसे विटामिन्स पाए जाते हैं। इसका सेवन रोज करने से पाचन क्रिया को मजबूती मिलती है, जिससे पाचन क्रिया भी सही रहती है। रोज रात को सोने से पहले पूरे शरीर में सरसों के तेल की मालिश कर लें, इसकी सुंगध से मच्छर दूर भाग जाते है।

First Published on January 6, 2017 10:02 am