जानिए- सौंफ खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं?

आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल सौंफ खाने से ना सिर्फ आपके सांस की बदबू कम होती है, बल्कि आपका पेट भी ठीक रहता है। आइए जानते हैं सौंफ खाने के क्या क्या फायदे होते हैं और यह किस तरह से सेहत के लिए लाभदायक होती है।

मुंह की बदबू दूर करता है- सौंफ एक माउथ फ्रेशनर का काम करती है और इसमें मौजूद तत्व मुंह की बदबू को दूर करने का काम करते हैं। जब आप सौंफ का सेवन करते हैं तो आपके मुंह से लार ज्यादा निकलती है और यह मुंह में छिपे हुए पदार्थों को निकालकर हजम करने की क्रिया को शुरू करवाती है। साथ ही एन्टी-बैक्टिरीअल और एन्टी इन्फ्लैमटोरी गुणों के अलावा ये सांस की बदबू और मसूड़ों को संक्रमित करने वाले जीवों को नष्ट करती है।

पेट के लिए भी फायदेमंद- सौंफ बदहजमी को दूर करती है। जैसे ही आप सौंफ को चबाना शुरू करते हैं इसमें जो जरूरी तत्व होते हैं वे पाचन क्रिया का काम करना शुरू कर देते हैं। साथ ही इसमें जो फाइबर होता है वह मल को नरम करके कब्ज की समस्या को दूर करती है।

कैंसर से बचाता है- सौंफ में मैंगनीस नाम का एक तत्व होता है और जब शरीर इस मिनरल का इस्तेमाल करता है तब एक शक्तिशाली एन्टी-ऑक्सिडेंट एन्जाइम सूपरऑक्साइड डिस्म्यूटेस का उत्पादन होता है जो कैंसर की संभावना को कम करता है। सौंफ चबाने से त्वचा, पेट और स्तन कैंसर की संभावना कुछ हद तक कम होती है।

ब्लड-प्रेशर कंट्रोल करता है- जर्नल ऑफ फूड साइन्स के अध्ययन के अनुसार सौंफ में नाइट्राइट और नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। ये दोनों यौगिक नए रक्त कोशिकाओं के बनने और संख्या को बढ़ाने में सहायता करती है। अध्ययन से यह पता चला है कि ये लार में नाइट्राइट की मात्रा को बढ़ाकर नैचरल तरीके से ब्लड-प्रेशर को नियंत्रित करती है। इसके अलावा सौंफ में जो पोटाशियम की उच्च मात्रा होती है, ये कोशिका और बॉडी फ्लूइड की ज़रूरी तत्व में से एक है। ये तत्व हृदय की गति और ब्लड-प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायता करती है।

First Published on January 13, 2017 11:04 am