अगर आपको भी हैं ये परेशानियां तो ध्यान दें, हो सकती है डिप्रेशन की बीमारी!

डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, जिसके आप कब शिकार हो जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता है। डिप्रेशन का लक्षण सिर्फ टेंशन या नींद नहीं आना ही नहीं होता है, जबकि पेट की बीमारियां भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिसर्च के अनुसार डिप्रेशन के कई मरीजों में सिर दर्द, कब्ज, कमजोरी या पीठ दर्द जैसे लक्षण थे। आइए जानते हैं डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं।

माइग्रेन- जर्नल ऑफ पैन में छपी एक रिसर्च के अनुसार माइग्रेन और डिप्रेशन के बीच गहरा संबंध है। कहा जाता है कि डिप्रेशन की शुरुआत सिर में तेज दर्द से होता है।

पेट संबंधी रोग- डिप्रेशन के रोगी को सिर्फ मानसिक दिक्कतें ही नहीं होती है, बल्कि डिप्रेशन से पीड़ित को कब्ज या दस्त की समस्या का खतरा होता है। इसके अलावा कई बार मरीजों में पेट फूलना और इर्रीटेबल बोवअल सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है और आप कई दिन से परेशान हैं तो एक बार मनोचिकित्सक से सलाह लें।

जोड़ों में दर्द होता है- जर्नल ऑफ क्लिनिक साइकेट्री में छपे एक रिसर्च के अनुसार पुराना जोड़ों का दर्द और शरीर के कई और भागों में दर्द भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों को जीवन में गुणवत्ता की कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है।

पीठ में दर्द- डिप्रेशन और तनाव को क्रोनिक बैक पैन के साथ जोड़कर देखा जाता है। जबकि हल्के डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को पीठ दर्द का अनुभव नहीं होता है। ऐसा मेजर या क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित लोगों के साथ हो सकता है।

थकान और सुस्ती- डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को सुबह बिस्तर से उठने में भी थकान महसूस होती है। इतना ही नहीं ऐसे व्यक्तियों को अपने अन्य काम करने में भी मुश्किल हो जाती है।

