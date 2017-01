जानिए- क्या उंगलियां चटकाना आपकी सेहत के लिए सही है या गलत?

कई लोगों की कुछ ऐसी आदते होती हैं, जो उनके लिए खराब होती है, लेकिन फिर वो हमेशा दोहराते रहते हैं। इन्ही आदतों में से एक आदत है उंगुली चटकाना और आपने अधिकतर लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा, शायद आप भी ऐसा करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपके लिए अच्छी है या नहीं। कई लोगों का मानना है कि इससे उंगलियों को आराम मिलता है इसलिए वो ऐसा करना पसंद करते हैं। वहीं ओर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर समरजीत चक्रवर्ती का कहना है कि ऐसा करना न तो अच्छा है और न ही बुरा। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी या अन्य तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई अध्ययनों में ये दावा किया गया है कि ऐसा करना जोड़ों के लिए हानिकारक है। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई पर्याप्त सबूत नहीं है।

हालांकि कई लोग इसे आराम मिलने से जोड़ते हैं और यह सही भी है। उंगलियां चटकाने से जोड़ों के आसपास की मसल्स को आराम मिलता है। लोग इसलिए ही उंगलियां चटकाते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें आराम मिलता है। विज्ञान के अनुसार भी ऐसा करने से हड्डियों को आराम मिलता है। साथ ही जोड़ों के दर्द से इसका कोई संबंध नहीं है और न ही ये हड्डियों में किसी भी कमजोरी का कारण बनता है। लेकिन कई मामलों में इससे जोड़ मुलायम बन सकते हैं और ये हाइपर-मोबाइल कारण बन सकता है।

वहीं कई लोगों का कहना है कि ऐसा लंबे समय तक करने से आपकी हड्डियों के आकार पर असर पड़ता है और उनके आकार में बदलाव हो सकता है, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है और इससे हड्डियों के आकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही उंगली चटकाने को लोग जेनेटिक्स समस्या बताते हैं और ऐसा करना गलत है क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। उंगुली चटकाने वाले लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या कलाई या कोहनी चटकाना समस्या का कारण है? लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। लोग अपने जोड़ों को चटकाकर बेहतर महसूस करते हैं।

First Published on January 31, 2017 10:04 am