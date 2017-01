मूली के पत्तों में होते हैं ज्यादा पोषक तत्व, जानिए- इसके चौंकाने वाले फायदे

जब कभी भी आप मूली खरीदते हैं तो आप मूली के पत्तों को फेंक देते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि मूली के ये पत्ते भी आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। मूली के इन पत्तों में सफेद मूली से भी ज्यादा हेल्दी तत्व होते हैं और यह कई तरह से शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। आइए जानते हैं मूली के पत्तों से क्या क्या फायदे होते हैं।

ज्यादा विटामिन और मिनरल्स- मूली के इस हरे वाले हिस्से यानि इसके पत्तों में पूरी मूली से भी ज्यादा तत्व होते हैं। इसके सेवन से आपके शरीर को अच्छी डाइट मिलती है और आपके शरीर को आयरन, कैल्शियम, फोलिस एडिड, विटामिन सी और फोस्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है।

पाचन के लिए लाभदायक- मूली के पत्तों में मूली की तरह कई ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है और पत्तों से कब्ज व पेट संबंधी रोगों से निजात मिलता है।

पाइल्स के लिए भी फायदेमंद- पाइल्स यानि बवासीर के रोगियों के लिए मूली एवं इसके पत्तों की सब्जी खाना बेहद फायदेमंद होता है। रोजाना इसके प्रयोग से आपकी समस्या समाप्त हो सकती है। इसके अलावा गुदाद्वार पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से भी फायदा होता है।

सोडियम की पूर्ति करता है- इसमें सोडियम होता है और यह शरीर में नमक की कमी को पूरा करता है, इसलिए लो ब्लडप्रेशर के मरीजों के लिए भी यह बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंथेकाइनिन दिल के लिए फायदेमंद होता है।

मूत्रवर्धक होता है- मूली के पत्ते मूत्रवर्धक भी होते हैं और इससे पथरी का खतरा भी कम हो जाता है और पथरी हो तो निकल जाती है। वहीं यह पत्ते ब्लेडर को साफ करने का काम भी करता है और इससे शरीर को कई और भी फायदे होते हैं।

First Published on January 18, 2017 11:01 am