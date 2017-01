सेहत के लिए काफी फायदेमंद है पाइनऐप्पल, जानिए- इसके फायदे

खाने में खट्टा-मीठा लगने वाला जूसी फ्रूट पाइनऐप्पल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। पाइनऐप्पल एक ऐसा फल है, जिसका इस्तेमाल किसी डिश में, ज्यूस के माध्यम से या सलाद आदि के किया जाता है। पाइनऐप्पल कई बीमारियों को होने से रोकता है तो कई बीमारियों का इलाज भी करता है। आइए जानते हैं बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम दिखने वाले फल के चौंकाने वाले फायदे।

इम्यूनिटी बढ़ाता है- पाइनऐप्पल में ब्रोमेलेन नाम का एक तत्व होता है जो कि एंटी-इनफ्लेमेटरी और फाइब्रीनोलिटिक होते हैं। ये दोनों तत्व इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होते हैं। साथ ही अनानास में विटामिन सी भी उच्च मात्रा में पाया जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर इंफेक्शन्स से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।

हड्डियां होती है मजबूत- पाइनऐप्पल आपकी हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें मैगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैगनीज एक ऐसा पोषक तत्व है जो हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, ब्रोमेलीन के एंटी इनफ्लेमटरी तत्व अर्थराइटिस जैसी जोड़ों की गंभीर समस्या में भी राहत पहुंचाते हैं।

डाइबिटीज के लिए फायदेमंद- पाइनऐप्पल भले ही खाने में मीठी लगता है, लेकिन यह फिर भी डायबिटीज से बचाता है। दरअसल पाइनऐप्पल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कैलोरी बहुत कम होती है। अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो भी आप बिना ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की टेंशन के पाइनऐप्पल खा सकते हैं।

पाचन क्रिया ठीक करता है- पाइनऐप्पल में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और आंतों को स्वस्थ रखते हैं। इसमें मौजूद ब्रोमेलेन पेट के एसिड को नियंत्रण में रखता है जिससे कि एसिडिटी भी नहीं होती।

स्किन में आता है निखार- पाइनऐपल के एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग के लक्षण जैसे कि झुर्रियां और झाइयां आदि को दूर करता है। इसके अलावा, इसका विटामिन सी त्वचा का ग्लो बढ़ाता है और स्किन को स्वस्थ रखता है।

First Published on January 12, 2017 11:46 am