सर्दियों में खाएं मूंगफली, होते हैं कई चौंकाने वाले फायदे

सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन क्या आप जानते हैं मूंगफली खाने में जितनी मजेदार होती है, उतनी ही वो सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। मूंगफली से पेट से लेकर दिल की बीमारियों में आराम मिलता है और आप कई रोगों से बचते हैं। आइए जानते हैं मूंगफली खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं।

एनर्जी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है- मूंगफली में विटामिन, मिनरल, कई पोषक तत्व और एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं, जिससे आपकी सेहत को एनर्जी मिलती है। मूंगफली खाने से शरीर में एनर्जी कम नहीं होती है। साथ ही मूंगफली खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में इजाफा करता है। इसमें मोनो अनसार्टेड फैटी एसिड होते हैं जो कि शरीर के लिए लाभदायक है।

ताकत मिलती है- मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है और मूंगफली में मौजूद एमिनो एसिड ताकत बढ़ाने का काम करते हैं और इससे जल्द ही शरीर का विकास होता है। वहीं मूंगफली के पॉली-फेनॉलिक एंटी ऑक्सिडेंट पेट में होने वाले कैंसर को रोकने में सहायता करते हैं।

स्किन के लिए भी फायदेमंद- मूंगफली में विटामिन-ई भरपूर मात्रा में होता है और यह स्किन की कोशिकाओं को इंटेग्रिटी बनाने में मदद करती है और यह फ्री रेडिकल्स होने से शरीर का बचाव करता है, जो कि स्किन के लिए लाभदायक होता है। ओमेगा 6 से भरपूर मूंगफली त्वचा को भी कोमल और नम बनाए रखता है। कई लोग मूंगफली के पेस्ट का इस्तेमाल फेसपैक के तौर पर भी करते हैं।

पेट के लिए भी लाभदायक- मूंगफली में मौजूद तत्व पेट से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने का काम करते हैं। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही ये पाचन क्रिया को भी बेहतर रखने में मददगार है। मूंगफली खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है।

अन्य रोगों में भी फायदेमंद- मूंगफली के नियमित सेवन से खून की कमी नहीं होने पाती है। बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकने के लिए भी मूंगफली का सेवन किया जाता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों जैसे बारीक रेखाएं और झुर्रियों को बनने से रोकते हैं।

First Published on January 25, 2017 10:15 am