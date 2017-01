सर्दी के मौसम में जुकाम-फ्लू से बचने के लिए अपनाएं ये नुस्खे

सर्दियों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस मौसम में फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप कैसे कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर सर्दी-जुकाम, फ्लू से बच सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में। फ्लू हमेशा ही किसी न किसी तरह के वाइरस की वजह से फैलता है। इसके सिंप्टम्स बुखार, सिरदर्द, नाक बंदड होना या बहना, बदंन दर्द होते हैं।

काढ़ा- ये नुस्खा अपका जुकाम ठीक करने के मुफीद नुस्खों में से एक है। इसे बनाने का तरीका भी आसान है और यह जल्दी तैयार भी हो जाता है। इसे बनाने के लिए आप दालचीनी, लॉन्ग, काली मिर्च, अदरक, देसी घी और तुलसी मिला लें और पानी में उबालकर उसे पकाकर काढ़ा तैयार कर लें।

शहद और मसालें- शहद एंटी-बैकटीरियल और एंटी-ऑक्सिडेंट पदार्थ है। ऐसे में इसमें आप मसाले मिलाकर फ्लू के बढ़िया घरेलू नुस्खा तैयर कर सकते हैं।

तुलसी चाय- तुलसी के पत्तों के कई फायदे होते हैं। वहीं इसकी तैयार की गई चाय भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया बनाती है। यह आपकी बॉडी से कई टॉक्सिक पदार्थों को भी दूर रखती है।

तुलसी चाय सर्दी-जुकाम भगाने के कई जरूरी उपायों में से एक है।

अन्य उपाय- फ्लू से बचने के लिए आप उन चीजों का सेवन करें जो विटामिन सी से भरपूर होती हैं। 1 ग्राम विटामिन सी आपको कई बीमारियों और सर्दी-जुकाम से होने वाले फ्लू से दूर रखता है। वहीं

कोशिश यह भी करें कि आप ज्यादा लिक्विड्स ले सकें और सर्दियों में सूप पीना सेहत के लिए काफी मुफीद साबित हो सकता है।

First Published on January 21, 2017 10:45 am