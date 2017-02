इन चार बातों को ध्यान में रखकर कई बीमारियों से रहें दूर!

आजकल हर कोई किसी ना किसी बीमारी से परेशान है और इन सभी बीमारियों की जड़ है आपकी लाइफस्टाइल। आपके ठीक समय पर खाना ना खाने से, सही वक्त पर सही चीज ना खाने से या कुछ लापरवाही के चलते आपको कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। आज हम आपको न्यूट्रीशनिस्ट ईशी खोसला की ओर से बताए गए कुछ आइडिया दे रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप कई छोटी-मोटी बीमारियों से बच सकते हैं।

पाचन तंत्र का ध्यान रखें- शरीर में कई बीमारियां पेट की खराबी की वजह से ही होती है और पाचन को लेकर होने वाली आम शिकायतें जैसे एसिडिटी, कब्ज, गैस की दिक्कत आदि कई बीमारियों का कारण होती है। इसलिए पाचन से संबंधी बीमारियों पर ध्यान दें और फाइबर युक्त खाना, हेल्दी खाना, पानी की अधिक मात्रा, ऑर्गेनिक फूड और अच्छी नींद आदि का ध्यान रखें।

AM और PM में खानें का ध्यान रखें- शरीर में कई दिक्कतें समय पर खाना ना खाने से होती है, या गलत समय पर गलत चीज खाने से होती है। अपने शरीर को कई दिक्कतों से दूर रखने के लिए और वजन को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे जरुरी है कि ठीक समय पर खाना खाएं। इसके लिए सुबह के वक्त ज्यादा ज्यादा खाना खाएं और शाम व रात को कम खाना खाने की कोशिश करें। AM के वक्त खाया हुआ खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

एक्सरसाइज को बनाएं आदत- अपनी सेहत को कई बीमारियों से बचाने से लिए और शरीर में हमेशा फुर्ती बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरुरी है। हर रोज 45 मिनट एक्सरसाइज करना आपके लिए दवा का काम कर सकती है, जिसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन आदि कर सकते हैं। साथ ही आपको हर रोज कम से कम 10000 कदम चलने चाहिए।

डाइट और हेल्थ को करें ट्रैक- सबसे जरुरी है कि आप जो भी खा रहे हैं, उसका ध्यान रखें कि आप क्या और कब खा रहे हैं। इसके लिए आप डाइट चार्ट भी बना सकते हैं और इसके अनुसार डाइट लेकर कई रोगों को अलविदा कह सकते हैं। वहीं समय समय पर आपको अपने वजन और मोटापे की जांच करते रहना चाहिए।

First Published on February 6, 2017 10:34 am